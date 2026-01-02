10 Fragen, die das Stranger Things-Finale leider nicht beantwortet hat

Stranger Things bemüht sich im großen Netflix-Finale, alle offenen Fragen zu beantworten. Am Ende von Staffel 5, Folge 8 existieren aber trotzdem noch einige Wissenlücken.

Die Erfolgsserie Stranger Things ist am 1. Januar 2026 mit der finalen Folge 8 der 5. Staffel zu Ende gegangen und hat einmal mehr die Netflix-Server gecrasht. Eine 6. Staffel wird es nicht geben, auch wenn Spin-offs (wie die Animationsserie Stranger Things: Tales From '85) in Planung sind. Haben die Duffers also alle Handlungsstränge säuberlich verschnürt und alle Unklarheiten am Ende ausgeräumt? Nicht ganz.



Stranger Things klärt im Staffel 5-Finale nicht alle Fragen

Im Finale von Stranger Things versuchen die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer, alles zu einem befriedigenden Abschluss zu führen. Matt Duffer erklärte, "alle Fragen zu den Figuren und der Mythologie von Hawkins und dem Upside Down [in Staffel 5] beantworten" zu wollen. Trotzdem erhalten Fans am Ende nicht zu allem eine (befriedigende) Antwort. Entsprechend fallen die Reaktionen zum Stranger Things-Ende gemischt aus. Die wichtigsten offenen Fragen haben wir deshalb für euch zusammengetragen.



1. Hat Elf das Stranger Things-Finale überlebt oder nicht?

Die größte Frage lässt Stranger Things im Finale bewusst offen: Wir sehen, wie Elf (Millie Bobby Brown) sich von Mike verabschiedet und am Ende selbst opfert, um die Verbindung zum Upside Down zu trennen und weitere Militär-Experimente an sich zu verhindern. Später enthüllt Mike jedoch beim D&D-Spiel seine Theorie, wie sie überlebt haben könnte. Hat sie also doch ihren Tod nur vorgetäuscht und ist in Wahrheit inkognito nach Island ausgewandert? Hier müssen alle Fans selbst entscheiden, ob sie an Elfs Tod oder Überleben glauben.

2. Ist Kali wirklich tot?

An Elfs Schicksal ist aber auch das ihrer übersinnlich begabten "Schwester" Kali (Linnea Berthelsen) geknüpft. Sie scheint als einzige aus dem Team der Guten sicher zu sterben. Doch wenn sie (so Mikes Theorie) wirklich Elf mithilfe ihrer Illusionen die Flucht ermöglicht hat, müsste das auch ihr Überleben von dem Bauchschuss bedeuten. Oder ist sie nur kurz nochmal aufgewacht und nach ihrer Heldentat dann doch ihrer Verletzung erlegen, da ihre Reise ihren eigenen Worten zufolge "immer hier enden sollte"?

3. Henry Creels Ursprung: Woher kommt der böse Stein?

Bösewicht Henry Creel aka Vecna (Jamie Campbell Bower) kann im Körper des Mind Flayers im Finale besiegt (und geköpft) werden. Vorher enthüllt Stranger Things allerdings noch, dass er einst seine Kräfte von einem Stein erhielt. In der (später von ihm gefürchteten) Höhle entwendet der junge Henry (Raphael Luce) das leuchtende Artefakt einem mysteriösen Kofferträger, tötet ihn und entscheidet sich für den Weg des Bösen. Der Stein verschmilzt mit ihm und verleiht ihm seine Macht (die anschließend durch Experimente mit seinem Blut an Elf und Co. weitergegeben wird).

Was das für ein Stein ist und woher er kommt, erklärt die Serie allerdings nicht. Selbst das Prequel des Stranger Things-Theaterstücks, das viele Fragen schon vorm Finale klärte, hilft hier nicht richtig weiter. Das Bühnenabenteuer verdeutlicht zwar, dass der Mann mit dem Koffer ein sowjetischer Spion ist, der als Wissenschaftler für Dr. Brenner arbeitete, aber nicht, was das für ein mächtiges Ding ist. Stranger Things könnte hier eine kommende Prequel-Serie teasen: wie das Böse überhaupt erst in unsere Welt kam. Bestimmt haben wieder Militär-Experimente mit einer anderen Dimension damit zu tun?

4. Geben das Militär und Dr. Kay einfach auf?

Durch Kalis und Elfs (egal ob vorgetäuschten oder wirklichen) Tod verliert Wissenschaftlerin Dr. Kay (Linda Hamilton) zusammen mit dem Militär die letzte Möglichkeit, ihr übernatürliches Blut (in dem Henrys Macht fortbesteht) für weitere Experimente zu instrumentalisieren. Zur Rechenschaft wird Dr. Kay am Ende aber nicht gezogen. Sollen wir also glauben, dass sie ihre langjährigen Bemühungen einfach aufgegeben hat? Haben die Menschenversuche wirklich ein Ende? Und warum wurde das heldenhafte Team, dem es 18 Monate später offenbar gut geht, ohne Strafe ziehen gelassen, obwohl es im finalen Kampf viele Soldaten tötete?

5. Wo ist Vickie im Stranger Things-Finale?

Während die meisten heroischen Nebencharaktere (wie Brett Gelmans Murray und Randy Havens' Mr. Clarke) im 50-minütigen Epilog zumindest einen kurzen Auftritt auf der Tribüne der Schulabschluss-Veranstaltung erhalten, fehlt eine wichtige Figur nach dem Zeitsprung ganz: Vickie (Amybeth McNulty) hat ihren letzten Auftritt, als sie und Max vom Militär geschnappt werden und taucht danach nie wieder auf. Was ist passiert?

Hat Vickie die Truppe an Dr. Kay verraten, die sie am Ausgang des Upside Down abfangen? Wieso ist die Krankenschwester später nicht mehr an der Seite ihrer Freundin Robin (Maya Hawke)? Und vielleicht die wichtigste Frage überhaupt: Haben es Robin und Vickie nun endlich zu ihrer Verabredung bei Enzo's geschafft? (Obwohl Hopper dort Joyce seinen Heiratsantrag macht, ist im Hintergrund kein lesbisches Pärchen zu sehen.)

Einziger Hinweis auf Vickie: Auf dem Dach stoßen Nancy, Jonathan, Steve und Robin auf ein neu beschlossenes, monatliches Treffen an. Nichts soll sie in Zukunft mehr trennen. Auch keine "keine besitzergreifenden Freundinnen", sagt Robin. Nur heißt das, sie ist immer noch mit (manchmal nervigen, aber weiter geliebten) Vickie zusammen oder sie haben sich getrennt?



6. Sind Dustins und Suzie kein Paar mehr?

Dustin (Gaten Matarazzo) hält eine rebellische Schul-Abschluss-Rede und beeindruckt damit auch die weibliche Schülerschaft. Der Einladung zur Party einer attraktiven Mitschülerin scheint er am Ende nicht abgeneigt zu sein. Doch Halt! Was ist eigentlich aus seiner ihm so lange über Funk verbundenen Freundin Suzie (Gabriella Pizzolo) geworden? Die in Staffel 3 und 4 auftretende Helferin aus Salt Lake City wird in Staffel 5 nicht mehr erwähnt. Haben Dustin und Suzie sich getrennt? Hat ihre "Neverending Story" doch ein abruptes Ende gefunden?

7. Wo sind die Demogorgons im finalen Kampf gegen Vecna?

Der große Stranger Things-Showdown zeigt die Held:innen im Kampf gegen das Vecna-Mind Flayer-Monstrum. Während Nancy, Jonathan, Steve und Co. von außen gegen ihren Endgegner vorgehen, dringt Elf ins Innere des Feindes ein, um sich ein Duell mit Vecna zu liefern. Eine Bedrohung fehlt aber seltsamerweise überall: Die Demogorgons glänzen mit Abwesenheit. Wo sind die gefährlichen Handlanger des Bösen, die vorige Staffeln so maßgeblich prägten? Haben sie sich aus Angst vor Wills Kontrolle verdrückt? Oder haben sie sich einfach alle gleichzeitig Urlaub genommen?

8. Warum brauchte Vecna zwölf Kinder?

Im Vorfeld rankten sich zahlreiche Theorien um eine mögliche Zeitreise. Fans glaubten, dass die zwölf entführten Jungen und Mädchen für die Zeiger einer Uhr einstehen könnten. Am Ende gab es in Stranger Things aber keine Zeitreisen, sondern nur ein Wurmloch ohne temporale Nebenwirkungen. Warum ausgerechnet zwölf Kinder von Vecna als Energie-Batterien für seine düsteren Pläne angezapft wurden, bleibt so leider für immer ein Rätsel.

9. Wieso war der 6. November ein so wichtiges Datum?

Ähnlich wurde in Staffel 5 das Datum des 6. Novembers aufgebauscht: Auf diesen Tag, an dem einst auch Will (Noah Schnapp) entführt wurde, lief alles hinaus. Doch warum? Eine Erklärung hierfür erhalten wir nicht. Mochte Vecna einfach den Symbolcharakter des Datums? Hätte er seinen Plan (was offenbar genauso gut möglich gewesen wäre) einen Tag früher in die Tat umgesetzt, wären Elf und Co. vielleicht zu spät gekommen, um den Sturz des Abyss durch das Upside-Down-Wurmloch auf die Erde noch zu verhindern. Zu dumm für das diabolische Mastermind, dass sie so seine Zeitplanung errieten.

10. Was ist mit Dereks Familie passiert?

Der vom Bully zum Helden avancierte Derek Turnbow (Jake Connelly) gehört am Ende zum neuen jungen Dungeons-and-Dragons-Spielezirkel. Wie die Geiselnahme seiner Familie aufgelöst wird, erfahren wir allerdings nicht. Wir sehen zwar Hawkins zur Realität zurückkehren, aber die Vorkommnisse im Hause Turnbow bleiben ungeklärt. Dass Derek sie noch immer gefangen hält, ist zwar unwahrscheinlich, aber hätten die Gefesselten nach dem an ihnen verübten Verbrechen nicht zumindest rechtliche Schritte gegen Joyce und Co. eingeleitet?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblhalten. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

