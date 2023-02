10 Jahre nach dem Ende: Brutale Kult-Serie für Fans von Game of Thrones und 300 wird fortgesetzt

Fans von blutigen Gladiatoren-Kämpfen, Intrigen im römischen Reich und nackter Haut dürfen sich freuen. Die derbe Serie Spartacus bekommt nach 10 Jahren nochmal eine Fortsetzung.

Wem Game of Thrones noch zu zahm war, sollte mal einen Blick auf Spartacus werfen. Die Starz-Serie, die es von 2010 bis 2013 auf drei Staffeln und eine Prequel-Serie brachte, ist vollgepackt mit expliziter Gewalt und sexuellen Ausschweifungen. Stellt euch einen Mix aus Game of Thrones, 300 und Gladiator vor, nur inhaltlich etwas simpler und mit weniger Budget.

Nach der 3. Staffel gibt es für Fans der Serie rund um blutige Gladiatoren-Kämpfe und Intrigen im römischen Reich gute Neuigkeiten. Spartacus wird mit einem neuen Sequel fortgesetzt.

Neue Spartacus-Serie belebt brutalen Gladiatoren-Kult wieder

Wie Deadline berichtet, arbeitet Co-Schöpfer Steven S. DeKnight an einer neuen Sequel-Serie zu Spartacus für den Sender Starz. Die Fortsetzung soll ein neues Kapitel im römischen Reich beleuchten, was vor allem wieder zu einer Menge brutaler Kämpfe, Intrigen und Sex führen dürfte.

Die 1. Staffel von Spartacus war mit Andy Whitfield in der Hauptrolle. Nachdem der Star an Krebs erkrankte, wurde die Produktion für Staffel 2 gestoppt. Stattdessen entstand erstmal die Prequel-Serie Spartacus: Gods of the Arena. Nach dem Tod von Whitfield wurden die Fortsetzungen Spartacus: Vengeance und Spartacus: War of the Damned mit Liam McIntyre als neuen Hauptdarsteller gedreht.

