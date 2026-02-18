"10 Mal besser als der erste Teil": Es ist die Fortsetzung eines der größten Klassiker des Action- und Science-Fiction-Kinos

Mit Die Klapperschlange hat John Carpenter einen Klassiker des Sci-Fi-Action-Kinos geschaffen. Die unbeliebte, gefloppte Fortsetzung hält er selbst aber für den viel besseren Film.

Wenn es um die beliebtesten und coolsten Science-Fiction-Action-Filme überhaupt geht, führt kein Weg an Escape From New York aka Die Klapperschlange vorbei. Mit Kurt Russell als Snake Plissken in der Hauptrolle hat Regisseur John Carpenter einen postapokalyptischen Meilenstein voller atmosphärischer Höhepunkte und Glanzmomente geschaffen.

Von der 15 Jahre später veröffentlichten Fortsetzung Flucht aus L.A. lässt sich das kaum behaupten. Das Sequel fiel kommerziell komplett durch und erntete einen schlechten Ruf – den der Regisseur selbst aber deutlich ablehnt.

John Carpenter verteidigt Die Klapperschlange-Sequel gegen schlechten Ruf

Mit einem Budget von 50 Millionen Dollar konnte die Sci-Fi-Fortsetzung damals weltweit gerade einmal 25 Millionen Dollar einspielen. Damit gilt der Snake Plissken-Nachklapp als finanzielles Desaster. Während der Film mit durchwachsenen Kritiken bewertet wurde, soll die sehr ähnliche Handlung zum ersten Teil auch dafür verantwortlich gewesen sein, ein größeres Publikum abgeschreckt zu haben.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Flucht aus L.A. schauen:

Flucht aus LA - Trailer (Deutsch)

John Carpenter will zumindest vom künstlerischen Misserfolg seines Sequels nicht wissen. In einem Interview von 2015 mit Creative Screenwriting sagt er dazu:

Nun, gebt ihm noch ein paar Jahre Zeit. Flucht aus L.A. ist besser als der erste Film. Zehnmal besser. Er hat mehr zu bieten. Er ist reifer. Er hat viel mehr zu bieten. Ich glaube, die Leute mochten ihn nicht, weil sie ihn für ein Remake hielten und nicht für eine Fortsetzung.

Für den Regisseur würden zu viele Fans nostalgisch an dem Klassiker von 1981 hängen, um die wahren Qualitäten von Teil 2 erkennen zu können.

Von dem Sci-Fi-Sequel könnt ihr euch leicht selbst überzeugen

Die Handlung von Flucht aus L.A. spielt im Jahr 2013, als die Metropole durch ein gewaltiges Erdbeben vom Festland getrennt wurde. Der größenwahnsinnige US-Präsident (Cliff Robertson) hat die Stadt in ein Hochsicherheitsgefängnis umfunktioniert, wo neben Kriminellen auch politisch rebellische Menschen einsitzen. Als nächster Insasse ist Einzelkämpfer Snake Plissken vorgesehen, doch der soll stattdessen eine mächtige Waffe zurückerobern, die von der Tochter des Präsidenten an einen Rebellen übergeben wurde.

Falls ihr das Die Klapperschlange-Sequel noch gar nicht gesehen haben solltet oder jetzt nochmal auf womöglich übersehene Qualitäten überprüfen wollt, braucht ihr nur ein Paramount+-Abo. Bei dem Streaming-Dienst könnt ihr Flucht aus L.A. jederzeit im Abo schauen.

