10 Stunden brandneuer Serienkiller-Marathon auf einen Schlag bei Disney+: Mehr Thriller-Unterhaltung geht heute nicht

Bei Disney+ gibt es jetzt ganze zehn Stunden an Thriller-Unterhaltung zu sehen: In der 18. Staffel einer beliebten Serie wird ein ganzes Netzwerk von Serienkillern gejagt.

Serienkiller gehen nie in Rente – und die, die sie aufspüren, auch nicht. So ist inhaltlich die Langlebigkeit von Criminal Minds zu erklären, deren Truppe von FBI-Profilern bereits seit 2005 Serienkiller und andere Verbrecher:innen jagt. Bei Disney+ ist jetzt eine brandneue Staffel gelandet, die ganze zehn Stunden packende Jagd auf ein Netzwerk von Mörder:innen verspricht.

Schaut hier den Trailer zu Criminal Minds Staffel 18 auf Englisch:

Criminal Minds: Evolution - S03 Teaser Trailer (English) HD

Thriller-Serie Criminal Minds Staffel 18 auf Disney+: Ein Killer-Netzwerk kehrt zurück

Criminal Minds Staffel 18, die auch als Criminal Minds: Evolution Staffel 3 bekannt ist, dreht sich um die Jagd auf das neu erstarkte Sicarius-Netzwerk: Der Verbund an Serienkillern ist bereits seit Staffel 16 Hauptaspekt der Handlung.

Zunächst ging den Ermittlern Anführer Elias Voit (Zach Gilford) ins Netz, doch jetzt scheint jemand Anderes die Organisation zu leiten. Immer fieberhafter arbeiten Profiler wie David Rossi (Joe Mantegna) und J.J. Jareau (A.J. Cook) daran, die Identität des neuen obersten Killers zu enthüllen. Und das, während das Netzwerk ein Blutbad anzurichten droht.

Von Staffel 18 sind jetzt alle zehn Folgen bei Disney+ verfügbar. Jede Episode dauert etwa 60 Minuten.

Wann kommt Criminal Minds Staffel 19 zu Disney+?

Staffel 19 der Thriller-Serie ist bereits bestätigt, die neuen Folgen sollen im Laufe des Jahres 2026 in den USA erscheinen. Einen Disney+-Start könnten wir uns für Ende 2026 vorstellen.

Criminal Minds startete 2005 auf dem US-Sender CBS. Seit der 16. Staffel heißt die Serie offiziell Criminal Minds: Evolution. Manche bekannten Gesichter verließen zwischendurch das Thriller-Universum: Thomas Gibson etwa wurde nach einem Streit aus der Serie geschrieben.

Podcast: Die 12 besten Serien im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 12 Highlights im Dezember umfassen neben neuen Staffeln des Sci-Fi-Hits Fallout und Disneys Fantasy-Abenteuer Percy Jackson auch ein spannendes Western-Epos bei Netflix, einen deutschen Yellowstone-Ersatz sowie gleich zwei Mozart-Serien.