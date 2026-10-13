100% bei Rotten Tomatoes: Eine der besten Netflix-Serien kehrt in einer Woche endlich zurück

Sci-Fi-Fans sollten die nächste Woche einfach zuhause bleiben: Denn dann erscheint nach vier Jahren endlich Staffel 2 einer grandiosen Sci-Fi-Serie auf Netflix, die uns erneut nach Night City entführt.

Netflix wird ab nächster Woche wieder Freihafen für Cyberpunk-Fans, die sich an Titeln wie Blade Runner oder Matrix niemals sattsehen können. Und zwar mit der 2. Staffel der animierten Sci-Fi-Serie Cyberpunk: Edgerunners. Die Fortsetzung Cyberpunk: Edgerunners 2 erzählt erneut eine finstere Ballade von den verlorenen Söldnerseelen und Cyberpsychosen von Night City.

Netflix' Sci-Fi-Hit kehrt zurück: Darum geht's in Cyberpunk Edgerunners 2

Cyberpunk: Edgerunners basiert auf dem Videospiel Cyberpunk 2077, das in der fiktiven Megastadt Night City spielt. Folgte das Publikum in Staffel 1 noch einer unglücklichen Liebesgeschichte zwischen dem Kleinkriminellen David Martinez (Stimme im japanischen Original: Kenn Ohashi) und der Hackerin Lucy (Aoi Yuki), entwirft Staffel 2 mehrere parallele Handlungsstränge.

Schaut hier den Trailer zu Cyberpunk: Edgerunners 2:

Cyberpunk: Edgerunners 2 - S01 Teaser Trailer 3 (English) HD

Einer davon dreht sich etwa um Weak "King" Kingsley (Kentaro Tone), einer ehemaligen Legende unter den Edgerunnern – kybernetisch verbesserten Söldnern, die zum Überleben eine Vielzahl brenzliger und oft krimineller Aufträge annehmen. Einst hochgerüstet bis über beide Ohren, nimmt man ihm nach einem Zusammenstoß mit der Polizei sämtliche Implantate weg – er muss einen neuen Lebenssinn finden.

Eine weitere Hauptfigur ist der finstere Hacker D (Koki Uchiyama), der auf einem gnadenlosen Rachefeldzug nach Night City kommt. Dabei deckt er eine weitverzweigte Verschwörung auf und läuft Gefahr, sich selbst zu verlieren.

Cyberpunk: Edgerunners entwickelte sich 2022 zum großen Hit und verhalf damals sogar seiner 2020 erschienen Spielevorlage zu neuem Ruhm, der zuvor durch die unzähligen Bugs der Release-Version getrübt war. Aktuell steht die Serie dank der Qualität der ersten Staffel auf Rotten Tomatoes bei 100 Prozent. Viele Fans der durch das gefeierte Studio Trigger animierten Serie verlangten nach einer Fortsetzung, die ursprünglich gar nicht geplant war.

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Wann erscheint Cyberpunk: Edgerunners 2 bei Netflix?

Vier Jahre später sind solche Einschränkungen natürlich Schnee von gestern. Am 20. Oktober 2026 werden alle zehn Folgen von Cyberpunk: Edgerunners 2 erscheinen. Bartosz Sztybor fungiert als Showrunner und Hauptautor, die Regie übernimmt Kai Ikarashi. Produziert wird die Serie neben Trigger vom Cyberpunk 2077-Entwickler CD Projekt Red, der laut IGN auch an einem Sequel zum Spiel arbeitet.

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