100% bei Rotten Tomatoes: Kritiken überschlagen sich für neuen Film von Meisterregisseur – er startet in 4 Monaten

Nach Meisterwerken wie Oldboy und Die Taschendiebin kehrt nun der gefeierte Regisseur Park Chan-wook mit einem neuen Film zurück. Die Kritiker sind schwer begeistert.

Spätestens mit Oldboy hatte auch die westliche Welt das südkoreanische Kino auf dem Schirm. Park Chan-wooks Meisterwerk wird bis heute noch als absoluter Klassiker gehandelt. Die Taschendiebin und zuletzt auch Die Frau im Nebel sind weitere Filme des Meisterregisseurs, die sich bei den Kritikern einen hohen Stand erarbeiten konnte. Auch von seinem neuesten Film, No Other Choice, dominiert die Begeisterung in den ersten Kritikerstimmen.

Park Chan-wooks neuer Meisterstreich startet mit Höchstwertung bei Rotten Tomatoes

No Other Choice feierte bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig Premiere und wurde seitdem weltweit auf den großen Festivals wie dem New York Film Festival und dem BFI London Film Festival gezeigt. Überall scheinen sich die Kritiker über die Qualität des Films einig zu sein, denn er ist nun bei der Filmbewertungsplattform Rotten Tomatoes mit der Höchstwertung von 100% positiven Kritiken bei insgesamt 69 Rezensionen gestartet. Nicht einmal der aktuell gefeierte One Battle After Another startete mit einer so hohen Wertung auf der Plattform.

So betitelt etwa Brian Tallerico von RogerEbert.com den Film als einen der "visuell einnehmenden Filme des Jahres." David Ehrlich von Indie Wire nennt No Other Choice nicht weniger als eine "brillante, blutige, düster-komische Gesellschaftssatire".

Der Cast des Films beinhaltet den Squid Game-Star Byung-hun Lee, Sung-min Lee und Ye-jin Son. Erzählt wird die Geschichte des Familienvaters Man-soo der nach über 25 Jahren aus seinem Betrieb aufgrund eines massiven Stellenabbaus entlassen wird. Sobald sich jedoch die Möglichkeit auf eine Stelle in der ihm bekannten Branche offenbart, ist er zu unaussprechlichem bereit.

Wann und wo kann man No Other Choice sehen?

Hierzulande muss man sich noch ein wenig gedulden, bis man den neuen Film von Park Chan-wook im Kino sehen kann. Der deutsche Kinostart wurde für den 5. Februar 2026 angesetzt.