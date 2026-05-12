100 Jahre alt und immer noch aktiv: Er schuf einige der besten Netflix-Serien und ist der älteste Emmy-Gewinner aller Zeiten

Diesen Monat feierte eine absolute Legende der Naturdokumentationen 100. Geburtstag: Sir David Attenborough, der Macher von ausgezeichneten Netflix-Titeln wie Unser Planet.

Er zählt seit Jahrzehnten zu den lebendigen Nationalschätzen Großbritanniens und ist mit seiner sympathischen Erzählerstimme nicht aus der wundervollen Welt der Tier- und Naturdokumentationen wegzudenken. Die Rede ist natürlich von David Attenborough, der am 8. Mai dieses Jahre seinen sage und schreibe 100. Geburtstag feierte.

Seinen Ruhestand hat der unermüdliche Umwelterklärer und -aktivist trotzdem noch nicht verkündet.

David Attenborough will uns mit 100 Jahren weitere Wunder der Natur zeigen

Tatsächlich soll Attenborough demnächst noch in Unser blauer Planet III zu hören sein, dessen Vorgängerteile Unser blauer Planet und Unser blauer Planet II bei Discovery+ streambar sind. Man kennt ihn aber auch für zahlreiche Netflix-Produktionen wie Unser Planet, Mein Leben auf unserem Planeten oder ganz neu: Eine Gorilla-Story.

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Wann immer man Attenboroughs Stimme in einer Naturdoku hört, ist klar: Hier bekommt man den höchsten Standard an unglaublichen Aufnahmen, gemischt mit einer großen Demut vor den dargestellten Wesen, die mit uns die Erde teilen.

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David Attenborough erklärt uns seit über 70 Jahren die Welt

Attenborough begann seine Medienkarriere 1954 mit dem BBC-Format Zoo Quest und stellte seitdem in unzähligen Naturprogrammen seine unvergleichliche Fähigkeit unter Beweis, uns die schützenswerte Welt in all ihrer Lebendigkeit zu zeigen. Dafür wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit acht BAFTAs und drei Primetime Emmy Awards.

Einen seiner Emmys erhielt Sir David vergangenes Jahr im Alter von 99 Jahren für die Sendung Das geheime Leben der Orang-Utans. Damit wurde er zur ältesten Person, die den Preis je erhalten hat. Laut BBC brach er damit den Rekord seines schauspielenden US-Kollegen Dick Van Dyke (Mary Poppins), der mit 100 Jahren auch noch mitten im Leben zu stehen scheint.

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Aber das ist noch nicht alles: Tatsächlich hat David Attenborough einen so großen Dienst geleistet, was Awareness für und Aufklärung über die Natur angeht, dass bereits über 40 Tiere und Pflanzen nach ihm benannt wurden. Eine echte Inspiration für alle, denen der Planet Erde und alles, was darauf kreucht und fleucht, am Herzen liegt.