100 Millionen Dollar an den Kinokassen und ernsthafte Oscar-Chancen: You Can See Everything ist die Überraschung 2026. Chefredakteurin Jenny Jecke erklärt, warum ihr bei dem Film über Elizabeth Holmes sofort den Hype versteht.

Ich liebe Nathan Fielder. Platonisch, selbstverständlich, aber solche Geständnisse müssen in einer Kritik zu You Can See Everything abgelegt werden. "Kennst du Nathan Fielder?" ist nämlich die Gretchenfrage, die sich vor jeder weiteren Auseinandersetzung mit dem Überraschungsfilm des Jahres 2026 stellt. Ich kenne Nathan Fielders Werk ziemlich gut, habe alle Folgen von Nathan for You, The Rehearsal und The Curse gesehen. In Deutschland ist der Comedian allerdings weitgehend unbekannt; im Gegensatz zur Milliardenbetrügerin Elizabeth Holmes.

You Can See Everything ist eine Doku – erzählt wie ein Paranoia-Thriller

Elizabeth Holmes versprach den Investoren ihrer Firma Theranos eine Wundertechnologie, mit der man auf Basis eines Tropfens Blut zahlreiche Krankheiten diagnostizieren konnte. Es war eine Revolution des Gesundheitswesens – oder wäre eine gewesen, wenn die Technologie funktioniert hätte. Holmes galt als Silicon-Valley-Wunderkind und jüngste Selfmade-Milliardärin, bevor ab 2016 der tiefe Fall folgte.

2022 wurde Holmes wegen Betruges an Investoren zu elf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Holmes beteuert ihre Unschuld bis heute, und ausgerechnet der kanadische Komiker Nathan Fielder soll ihre "wahre" Geschichte erzählen, obwohl sie nicht gerade ein Fan oder auch nur eine Kennerin seines Werks zu sein scheint. Dieser Mann hat schließlich eine Comedy-Serie über Geschäftsbetrügereien gedreht, wie er selbst einmal verwundert in der Doku anmerkt.

Fielder, Co-Regisseur Lance Oppenheim und das Studio A24 erhalten intimen Zugang zum Privatleben der Verurteilten und ihres Lebensgefährten Billy Evans, eines kontrollsüchtigen Tech-Bros mit zahlreichen Red Flags. Eine davon: Er konsumiert YouTube-Videos in doppelter Geschwindigkeit!

34 Tage vor Haftantritt beginnt der Film. Wenig später zieht Fielder sogar in das Gästehaus. Zu dritt lümmeln sie auf einem Bett und schauen auf Fielders Laptop The Dropout, die fiktionalisierte Miniserie, für die Amanda Seyfried als Manipulatorin Elizabeth Holmes im schwarzen Rollkragenpulli einen Emmy gewann. Es ist ein wilder Moment einer Dokumentation der wilden Momente, von denen man nicht glauben mag, dass sie wirklich so passiert sind. Fielder sitzt daneben wie bei einer Pyjamaparty. Ein seriöser Journalist würde sich wohl kaum so ablichten lassen. "Doku" beschreibt den Film jedoch nicht so eindeutig, wie man denken könnte. Das dürfte ein Grund sein, warum wir es hier mit einem Phänomen zu tun haben, das erstaunliche 100 Millionen Dollar eingespielt hat.

You Can See Everything ist auch ein Paranoia-Thriller. Unheimliche Zooms nähern sich tuschelnden Figuren, als handele es sich um eine Verschwörung aus Finchers The Game, De Palmas Blow out - Der Tod löscht alle Spuren oder Oppenheims eigenem Robert-Pattinson-Film Primetime, der erst im September gestartet ist. Extreme Nahaufnahmen zwingen uns in die klaustrophobische Gefühlswelt der Ho(l)me Story. Die Musik von Ari Balouzian sägt auf unseren Nerven herum wie Bernard Herrmanns Scores für Alfred Hitchcock.

Der Vergleich mit dem Master of Suspense liegt nahe. You Can See Everything ist ein Vertigo - Aus dem Reich der Toten für Millennials und Gen Z, ein Psycho-Trip, der meisterhaft mit den Grenzen von Realität und Fiktion spielt. Abgesehen vom extrem unterhaltsamen Cringe-Humor und perplexen Reaction-Shots, die für Memes wie geschaffen sind, ist der Schritt zu Hitch nicht mehr weit. In Vertigo erzählt Hitchcock, wie ein Mann eine Frau verfolgt, sie verliert und daraufhin eine Fremde in die Rolle der Toten zwingt. Er gibt ihr Regieanweisungen, denn Vertigo ist ein Thriller über die Obsessionen seines Machers. Von You Can See Everything würde ich dasselbe behaupten.

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Man muss Nathan Fielder nicht kennen, um ihn zu lieben

Nathan Fielder betritt das gemietete Strandhaus wie ein Detektiv. Er will herausfinden, wie Elizabeth Holmes so viele Menschen täuschen konnte. Nur wird er durch seine Faszination für Holmes selbst in einen Strudel potenzieller Lügen gezogen. Später im Film wird Fielder dann auch vor der Kamera zum Regisseur. Da sitzt Holmes bereits im Gefängnis, doch er findet ungewöhnliche Wege, um das gemeinsame Gespräch voranzutreiben.

Man muss Nathan Fielders Serien nicht kennen, um You Can See Everything lieben zu lernen. So viel sei jedoch erklärt: Wenn von Fielder die Rede ist, dann ist meist seine "Persona" gemeint, also die fiktionale Person "Nathan Fielder", die er seit dem Start von Nathan for You 2013 vor der Kamera kultiviert. Dieser Nathan ist unbeholfen und seltsam direkt. Er spricht etwas stockend, wenig emotional. Seine Sätze haben die nüchterne Klarheit eines Lego-Bausatzes. Ein Stein wird akribisch auf den anderen gesetzt, ein Wort an das andere gereiht. Diese Art zu reden garantiert Lacher. Sie hat Methode. Manchmal wirkt er naiv, aber die Naivität entwaffnet sein Gegenüber. Man unterschätzt Nathan Fielder auf eigene Gefahr, und dasselbe gilt für Elizabeth Holmes.

Mit ihren großen, vor Tränen quellenden Augen sitzt sie in ihrem Strandhaus, beteuert, dass sie noch nie wissentlich gelogen habe (was für eine Absurdität!), und ist auch sonst ein Spektakel der Selbstinszenierung. Ich habe You Can See Everything bisher zweimal gesehen und mich jedes Mal dabei ertappt, wie ich Mitleid mit Holmes empfand. Wie ich für eine Sekunde dachte, dass vielleicht doch ihr früherer Geschäftspartner Sunny Balwani an allem Schuld war, dass wir nur einer armen Mutter zuschauen, die aus dem Leben ihrer Kleinen gerissen wird. Das ist menschlich (so viel zum Eigenlob).

Die Haltung des Publikums ist ein essenzieller Bestandteil des Zaubertricks, der in You Can See Everything vollführt wird. Der Titel verspricht absolute Transparenz. Das Doku-Genre verspricht absolute Transparenz. Unsere Sehgewohnheiten versprechen uns absolute Transparenz. Endlich gibt's den wahren Einblick in Elizabeth Holmes' Machenschaften! Ein Trugschluss, aber darüber sollte das Publikum froh sein.

You Can See Everything ist lang – doch jede Sekunde ist wertvoll

Was wir bekommen, stellt sich als viel komplizierter heraus: Es ist ein Film. 174 Minuten lang und ausgestattet mit der Ambivalenz und Doppeldeutigkeit, die das Medium zu bieten hat. Begriffe wie "Doku" oder "Thriller" sind Schubladen. Sie schenken uns Sicherheit bei der Entscheidung am Ticketschalter oder dem Klick im Streaming-Menü. You Can See Everything ist ein Film, der sich Schubladen widersetzt, genauso wie sich Elizabeth Holmes Schubladen widersetzt. "Betrügerin" ist eine davon, "liebende Mutter" eine andere, "Performerin" die nächste. You Can See Everything beleuchtet diese Facetten und geht noch weit darüber hinaus.

Der Film enthüllt, wie die Performance von Genie – ob mit Rollkragenpulli, Lederjacke oder Cybertruck – mindestens ebenso wichtig ist wie die Wahrheit, wenn nicht sogar wichtiger. Darin wird You Can See Everything jeden Tag seit seiner überraschenden Premiere im September aktueller. Aber das klingt schon wieder wie das typische Fazit einer Doku, der von Alex Gibney über Elon Musk zum Beispiel. Das ist eine Schublade, das greift zu kurz. Vielleicht so: Wenn Nathan Fielder wie ein Creep mit seinen Kopfhörern vor dem Fenster eines Strandhauses nahe San Diego steht, kann das zwei Reaktionen auslösen. Wer ihn nicht kennt, findet es womöglich unheimlich. Wer ihn kennt, findet es komisch. You Can See Everything ist unheimlich komisch – belassen wir es dabei.

You Can See Everything startet am 3. Dezember in den deutschen Kinos.

