100 Millionen US-Dollar in 6 Tagen: Neuer Kinofilm bricht Rekord, der in 14 Jahren nie erreicht wurde

Ein Schocker-Hype überrollt aktuell die US-Kinos und stellt gleich mehrere Rekorde auf. Den jüngsten Meilenstein hat in der Geschichte des renommierten Studios nie ein anderer Film erreicht.

Das gab es in 14 Jahren noch nie: Horror-Hype Backrooms lässt A24-Vorgänger zurück

Backrooms hat sich zum Kino-Phänomen entwickelt – und ist bei uns noch nicht einmal gestartet. In den USA knackt der A24-Film aktuell die 100 Millionen Dollar-Marke und pulverisiert damit einen Meilenstein, den nicht einmal Filme wie Marty Supreme oder Everything Everywhere All at Once erreicht haben.

Wie Deadline berichtet, wird Backrooms innerhalb der nächsten Stunden die 100 Millionen Dollar-Marke an den US-Kinokassen überschreiten. Damit ist er erfolgreicher als jeder andere A24-Film in der Geschichte des 2012 gegründeten Studios. Bei The Numbers steht er aktuell noch auf einer Marke von etwa 89 Millionen US-Dollar.

Schaut hier den Trailer zu Backrooms:

Backrooms - Trailer 2 (Deutsch) HD

Backrooms ist erst am 29. Mai in den USA gestartet und hat in kürzester Zeit unfassbare Summen erwirtschaftet. Wenn er heute die 100 Millionen-Grenze knackt, hat er den bisherigen Rekordhalter Marty Supreme geschlagen, der in seiner gesamten Kinolaufzeit etwa 96 Millionen einspielen konnte.

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, wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen. Auch interessant: Der Backrooms-Regisseur arbeitet schon jetzt an Teil 2

Wie genau der Horrorfilm bei uns abschneiden wird, können Fans schon bald beobachten: Backrooms startet am 18. Juni 2026 in den deutschen Kinos.

Der Kinofilm zum Internet-Phänomen Backrooms dreht sich um den gescheiterten Architekten Clark (Chiwetel Ejiofor) und seine Therapeutin Mary (Renate Reinsve), die in einem Möbelhaus eine Art neuer Dimension entdecken – endlose, leere Räume, wie die Abstellkammer der Realität, in der etwas Finsteres auf sie zu lauern scheint.

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