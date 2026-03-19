12 Emmys hat sie gewonnen: Eine der besten Serien der letzten Jahre geht zu Ende und hier ist der Trailer zur Finalstaffel

Eine Runde steckt noch in der schwarzhumorigen Dramedy Hacks mit Jean Smart und Hannah Einbinder. Und HBO Max hat auch schon den Trailer dazu.

Die US-Serie Hacks begeistert seit fünf Jahren mit einer tragikomischen Story über eine kontroverse Stand-up-Komikerin (Jean Smart) und ihre Assistentin (Hannah Einbinder), die mit der Zeit zu ihrer engsten Verbündeten wird. Belohnt wurde diese ebenso humorvolle wie herzige Geschichte bereits mit zwölf Emmy Awards, vor allem für Leading-Lady Smart, die man ansonsten als Ex-Superheldin aus Watchmen kennt.

Nun steht die 5. und letzte Staffel von Hacks vor der Tür und kündigt sich mit einem Trailer an, der verspricht: "Es wird historisch."

Trailer zur Finalstaffel von Hacks auf HBO Max

Die Vorschau zum Abschlusskapitel von Hacks kündigt den Auftakt der Finalstaffel für den 9. April an. Hierzulande war die Serie bisher immer bei RTL+ beheimatet, mittlerweile gibt es aber auch in Deutschland HBO Max. Hier der Trailer:

Hacks - S05 Trailer (English) HD

In Staffel 4 hat Debora Vance sich nach einer stressigen Situation mit Eva nach Singapur abgesetzt, um mal ordentlich die Sau rauszulassen. Daraufhin wurde fälschlicherweise berichtet, dass die scharfzüngige Komikerin gestorben sei. Dementsprechend schockiert reagieren die Fans schon in der Vorschau auf ihre Rückkehr nach Las Vegas – beziehungsweise Wiederauferstehung. Nun geht es darum, Deborahs Vermächtnis als Comedy-Legende zu sichern. Allen Widrigkeiten zum Trotz.

Laut Deadline wird es wöchentlich zwei neue Folgen geben bis zum Hacks-Serienfinale am 28. Mai dieses Jahres.

Hacks ist übrigens nur eine von mehreren Serien, die sich 2026 von den Bildschirmen verabschieden. Besprochen haben wir die in folgendem Format:

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