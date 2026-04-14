12 Oscar-Nominierungen in 11 Jahren, aber nie gewonnen: Kaum ein Hollywood-Star ist öfter bei der Verleihung gescheitert

Nicht nur vor der Kamera, sondern auch in der Regie und beim Drehbuch hat dieser Star hart gearbeitet. Dennoch ging er bei den Oscars bisher leer aus.

Jede Oscar-Nominierung ist bereits eine Ehre. Doch nach 11 Jahren und ganzen 12 Nominierungen tritt sich die Sache doch ein wenig breit: Um so viele Nominierungen in so kurzer Zeit zu erreichen, ist harte Arbeit und großes Talent notwendig. Leider ging Bradley Cooper bei den Verleihungen immer leer aus, obwohl er ohne Frage beides besitzt.

Nicht nur als Schauspieler nominiert – Bradley Cooper ist ein Multitalent

Seine 12 Nominierungen hat Bradley Cooper für sieben verschiedene Filme erhalten. Dabei standen nicht nur Preise in den Darsteller-Kategorien aus. Auch als Regisseur, Produzent und Drehbuchautor hatte er die Chance auf einen Goldjungen.

Für diese Filme wurde Bradley Cooper nominiert:

Übrigens erhielt er in ungefähr demselben Zeitraum auch sechs Nominierungen für die Golden Globes – und gewann ebenfalls keinen einzigen.

Damit reiht sich Bradley Cooper in eine lange Reihe von Megastars ein, die trotz unvergleichlicher Leistungen in Hollywood keine Oscars gewonnen haben. Mit dieser Situation steht er also nicht alleine da. So warteten etwa Al Pacino und Leonardo DiCaprio beide über 20 Jahre auf ihren ersten Academy Award.

Auch Stars wie Peter O'Toole und Glenn Close wurden in den Schauspiel-Kategorien auch jeweils 8-mal nominiert, ohne je gewonnen zu haben. Beide erhielten irgendwann einen Ehrenoscar.

Möglicherweise muss Bradley Cooper noch ein wenig auf seine erste Auszeichnung warten. Aber bis dahin wird er uns sicher noch mit weiteren Ausnahmefilmen beehren. Und das Vermächtnis seines Schaffens wird mit oder ohne Oscars erhalten bleiben.