120 Millionen schweres Sci-Fi-Epos im Chaos versunken: Die neuen Vorwürfe gegen Francis Ford Coppola erklärt

Kurz vor der Weltpremiere des Sci-Fi-Epos Megalopolis werden Vorwürfe gegen Regisseur Franics Ford Coppola laut. Das sind die Hintergründe.

40 Jahre lang war Francis Ford Coppolas neues Projekt Megalopolis in Arbeit. Nachdem der Filmemacher 120 Millionen US-Dollar selbst in den Film investiert hat, feiert das Sci-Fi-Epos am 16. Mai 2024 seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Cannes.

Im Zuge dessen wurden nun schwere Vorwürfe gegen den 84-jährigen Regisseur und Produzenten durch Crew-Mitglieder des Films erhoben, die der The Guardian in einem umfangreichen Bericht öffentlich macht. Das sind die Hintergründe.

Megalopolis-Crew berichtet von problematischem Verhalten Coppolas am Sci-Fi-Set

Wie verschiedene Quellen gegenüber dem Guardian erklären, habe sich Coppola am Megalopolis-Set "altmodisch" gegenüber Frauen verhalten. So soll er Frauen auf seinen Schoß gezogen haben, um darauf Platz zu nehmen. Beim Dreh einer Nachtclubszene habe er laut mehreren Zeug:innen versucht, einige der leicht bekleideten Statistinnen zu küssen. Er soll behauptet haben, "zu versuchen, sie in Stimmung zu bringen".

Dazu soll es weitere Zwischenfälle am Set des Sci-Fi-Epos gegeben haben, wie mehrere Crew-Mitglieder gegenüber The Guardian erklären. Demnach soll Coppola an Drehtagen großer Szenen am Set aufgetaucht sein, "ohne einen Plan erarbeitet zu haben." Stattdessen soll er "häufig für Stunden in seinem Trailer gesessen" haben, "ohne mit jemandem zu sprechen." Häufig habe er nur "Marihuana geraucht."

Ein Crew-Mitglied wird im Guardian wie folgt zitiert:

Stunden um Stunden würden vergehen, ohne dass irgendwas gedreht wurde. Und der Cast und die Crew haben nur herumgestanden und gewartet. Dann ist [Coppola] irgendwann [aus seinem Trailer] herausgekommen und hat irgendwas aus dem Hut gezaubert, was keinen Sinn ergeben hat oder mit irgendwas zu tun hatte, worüber vorher geredet wurde oder was auf dem Papier stand, und wir mussten alle einfach mitmachen und das Beste daraus holen. Aber fast jeden Tag haben wir nur den Kopf geschüttelt und uns gefragt, was wir da eigentlich die letzten 12 Stunden gemacht haben.

Constantin Film Megalopolis

Ein weiteres Crew-Mitglied berichtete von ähnlichen Momenten und erklärt gegenüber dem Guardian:

Ich weiß, das klingt verrückt, aber es gab Momente, an denen wir alle herumgestanden haben und uns gefragt haben: 'Hat dieser Kerl eigentlich schonmal einen Film gemacht?'

Ein anderes Mitglied der Megalopolis-Crew bekräftigte Coppolas Verhalten, was das Werk des Apocalypse Now- und Der Pate-Regisseurs häufig überschattete:

Er war einfach so unangenehm gegenüber vielen Leuten, die nur versucht haben, den Dreh voranzubringen und den Film besser zu machen.

Andere Mitglieder der Megalopolis-Crew nehmen Francis Ford Coppola in Schutz

Der ausführende Produzent von Megalopolis und ehemaliger Regieassistent Darren M. Demetre hat sich bereits zu den Vorwürfen gegenüber Coppola geäußert. So erklärte Demetre laut dem Guardian, wie er die Situationen am Set des Sci-Fi-Epos wahrnahm:

An zwei Tagen haben wir eine feierliche Studio 54-ähnliche Clubszene gedreht, wo Franics am Set herumgelaufen ist, um die Energie der Szene zu etablieren und deshalb Umarmungen und Küsse auf die Wangen des Casts und der Statist:innen gegeben hat. Es war seine Art, dabei zu helfen, die Clubatmosphäre zu etablieren, was sehr wichtig für den Film ist. Ich war mir über keine Vorwürfe von Belästigung oder falschem Verhalten über den Verlauf des Projekts bewusst.

Auch Coppolas langjähriger Freund und Kollege Mike Figgis, der die Dreharbeiten von Megalopolis in Atlanta dokumentierte, äußerte sich positiv gegenüber dem Produktionsprozess und Verhalten des Regisseurs:

Einem 84-Jährigen dabei zuzusehen, ein riesiges Team zusammenzuhalten und genug Grips zu haben, die Schauspieler:innen, die Kamera und alles zu inszenieren ... Er war jeden Morgen dabei, sich auf dem Weg zum Set Notizen zu machen, oder er hat seine Ideen mit Roman, seinem Sohn, diskutiert. Und am Ende des Tages ist er auch der Produzent, also denkt er an seinen Zinssatz.

Wann startet der Sci-Fi-Blockbuster Megalopolis im Kino?

Megalopolis feiert am 16. Mai 2024 seine Weltpremiere in Cannes. Constantin Film wird das Sci-Fi-Epos, auf dessen Cast-Liste Namen wie Adam Driver (Star Wars: Das Erwachen der Macht), Nathalie Emmanuel (Game of Thrones), Aubrey Plaza (The White Lotus) und Shia LaBeouf (Transformers) stehen, danach in Deutschland ins Kino bringen. Ein Starttermin steht aktuell noch nicht fest.