Von Carrie bis Below: Welche der 13 neuen Horrorserien lohnen sich diesen Herbst wirklich bei Netflix, Amazon & Co.?

Zu welcher neuen Horrorserie solltet ihr greifen, wenn Amazon Stephen Kings Carrie neu auflegt, bei Netflix die Monster-Mystery Below läuft und HBO Max ikonische Killer ins Camp Crystal Lake schickt? Wir geben euch im Podcast eine Entscheidungshilfe zu 13 frischen Grusel-Titeln.

Der Oktober ist traditionell der beste Monat für Horrorunterhaltung. Wenn die Tage dunkler werden und Halloween immer näher rückt, fällt die Wahl aber nicht immer leicht, ob man zum Creature-Feature bei Netflix, zum neu aufgelegten Stephen King-Klassiker bei Amazon oder doch zur Serienversion von Freitag der 13. greifen sollte. Deshalb stellen wir euch für diesen Herbst 13 neue Horrorserien vor und verraten euch, welche sich unserer Meinung nach lohnen.

Von Carrie bis Below: 13 frische Horrorserien 2026 und für wen sie sich lohnen

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Zahlenmäßig könnte es kaum besser passen: 13 neue Horrorserien und -staffeln suchen uns im Oktober (und darüber hinaus) heim. Wir konnten in viele von ihnen bereits reinschauen und ein erstes Urteil fällen. Der emotionale Horrorschmied Mike Flanagan interpretiert bei Amazon Prime beispielsweise Stephen Kings Klassiker Carrie hinreißend neu, während Netflix ein Seemonster im Eisberg auf Josh Hartnett entfesselt.

Mit Mystery-Geschichten steuert aber auch Deutschland ein paar spannende Titel zur Palette neuer Horrorerzählungen bei, etwa die schon auf der Berlinale gezeigte Serie House of Yang, die an Netflix' Dark erinnert. Aus Skandinavien wird Draculas Schiffsüberfahrt neu interpretiert, während in Australien mörderische Gartenzwerge umgehen. Außerdem meldet sich nach zweieinhalb Jahren Pause endlich eine langlebige Horrorserie zurück und geht voll auf die 13 . Oder soll es doch lieber etwas Animiertes, ein Gruselkrimi mit Hexe oder das neue Squid Game sein?

Das sind die neuen Horrorserien diesen Herbst, geordnet nach Startdaten:

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