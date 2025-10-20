15 Jahre haben Sci-Fi-Fans gewartet und jetzt das: Bildgewaltiger Blockbuster macht 132 Millionen Verlust

Gerade läuft ein Sci-Fi-Blockbuster im Kino, der 15 Jahre auf sich warten ließ. Er hat sich in den letzten Tagen zu einem gigantischen Flop entwickelt.

Eine Zeitlang kam kein Sci-Fi-Fan an der Werbung für Tron: Ares vorbei: Plakate überall, Videos von echten Tron-Motorrädern, laut Deadline sogar ein Konzert, für das ganze Straßen gesperrt wurden. Ausgezahlt hat sich der Aufwand offenbar nicht: Gegenwärtig hat der dritte Teil der Kult-Reihe offenbar über 130 Millionen US-Dollar Verlust gemacht.

Tron 3 ist ein riesiger Flop: Das steckt hinter der Sci-Fi-Enttäuschung

Wie Deadline berichtet, steht Tron 3 gegenwärtig mit 132,7 Millionen US-Dollar in der Kreide. Laut der Branchenseite ergibt sich die Summe aus der Verrechnung des gegenwärtigen Einspielergebnisses von 160 Millionen Dollar, dem Budget von angeblich 220 Millionen und diversen weiteren Posten wie Werbung und Heimkino-Einnahmen.

Schaut euch hier den Trailer zu Tron Ares an:

Tron: Ares - Trailer 2 (Deutsch) HD

Laut Artikel gilt der Verlust allerdings nur beim gegenwärtigen Stand der Kino-Einkünfte: Sollte Tron 3 noch deutlich mehr als 160 Millionen einspielen, verringert sich damit auch der Verlust. Eine starke Veränderung ist allerdings nicht zu erwarten – teure Franchise-Blockbuster wie Tron spielen die größten Tagesbeträge meist innerhalb der ersten Woche ein.

Was ist der Grund für den Flop? "Es gab einfach keine besondere Vision", zitiert Deadline eine Quelle. "Dass Disney eine Viertelmilliarde Dollar für einen Jared Leto-Film ausgibt, dessen Franchise in vier Dekaden nie funktioniert hat, ist Wahnsinn."

Damit scheint die Person, die offenbar Sprecher:in einer Darsteller:in ist, auch auf die zuletzt ernüchternde Kassenbilanz von Letos Filmen einzugehen: Der Morbius etwa gilt als eines der größten Superhelden-Desaster der letzten Jahre.

Tron: Ares folgte nach 15 Jahren auf Tron: Legacy, der den ersten Tron-Film von 1982 fortsetzte. Der dritte Teil fiel auch bei der Kritik größtenteils durch, wie Rotten Tomatoes zeigt. Wir halten ihn für kurzweilige Sci-Fi-Action, die viel besser hätte sein können.

