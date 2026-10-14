17 Millionen Views in 4 Tagen: Neue Netflix-Serie bricht Rekord – niemand kommt an ihr vorbei

Eine neue Mysteryserie hat die Netflix-Charts erobert. Die unheimliche Geschichte mit einem Hollywoodstar in der Hauptrolle hat in nur vier Tagen einen Rekord gebrochen, wie jetzt bekannt wurde.

Wie erfolgreich ist der Netflix-Hit Below im Vergleich?

Josh Hartnett hat es immer noch drauf. So ließe sich jedenfalls der Erfolg seiner neuen Netflix-Serie Below deuten, die bereits kurz nach dem Start die Charts eroberte und seitdem keinen Konkurrenten vorbeilässt. Wie Tudum nun bekannt gab, hat sie gleich in der ersten Woche einen Rekord gebrochen –

Below dreht sich um den Fischer Calvin Penney (Hartnett), der in seinem neufundländischen Weiler Snook's Arm gegen ein finsteres Unterwassermonster kämpft. Das Ungeheuer attackiert die Bürger des kleinen Ortes – doch hinter den Angriffen steckt mehr als nur ein mysteriöses Monster.

Tudum zufolge hat Below in der Startwoche vom 5. Oktober bis 11. Oktober 17 Millionen Views erwirtschaftet und steht damit auf Platz 1 der englischsprachigen Serien. Dahinter folgen die starbesetzte Romanverfilmung East of Eden (12,6 Millionen) und laut Deadline das Epos Percy Jackson: Die Serie (4,1 Millionen) von Disney+.

Ob Below damit alle kanadischen Serien im Sortiment des Streamers geschlagen oder immerhin die kanadischen Originals hinter sich gelassen hat, erklärt Tudum nicht. Zu kanadischen Produktionen, die zuvor auf kanadischen Sendern liefen, zählt etwa Trailer Park Boys. An Schitt's Creek oder der kanadisch-irischen Koproduktion Vikings hält der Streaming-Dienst Lizenzrechte.

In jedem Fall können sich 17 Millionen Views in vier Tagen mehr als sehen lassen. In der gleichen Zeitspanne der Startwoche erzielte Monster: Die Lizzie Borden Story zuletzt etwa nur 12,1 Millionen Views.

Die beste Serienpremiere des Jahres, die der Harlan Coben-Verfilmung Nur für dein Leben, bleibt allerdings unerreicht: 24 Millionen Views konnte der Thriller mit Sam Worthington in vier Tagen einspielen.

Die erste Riege der Netflix-Charts operiert indes in ganz anderen Sphären. Die ersten beiden Staffeln von Wednesday erwirtschafteten laut IndieWire beide etwa 50 Millionen Views in der Startwoche.

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