18 Milliarden (!)-Franchise bekommt 4. Kinofilm: Die Serie ist auf Netflix ein Dauerbrenner

Aus den Kinderzimmern dieser Welt sind Serie, Spielzeug und alles, was dazugehört, nicht wegzudenken. Groß-, Paten- und normaler Onkel David weiß, wovon die Rede ist.

Falls es in eurem Leben irgendwelche Kinder gibt, dann habt ihr garantiert auch schon auf Taschen, Klamotten, Bettwäsche oder in Form von Kuscheltieren sowie Spielfiguren eine Truppe kleiner Tiere gesehen – die Paw Patrol. Die Marke ist derart erfolgreich, dass schon vor dem dritten Kinofilm mit dem Franchise über 18 Milliarden damit umgesetzt worden sein sollen. Jetzt steht ganz offiziell Paw Patrol 4 an.

Paw Patrol 4 kommt ins Kino und ein grober Release-Zeitraum steht ebenfalls schon fest

Der erste Paw Patrol-Kinofilm hat laut The Numbers über 150 Millionen US-Dollar eingespielt, beim zweiten waren es dann schon über 200 Millionen. Der Paw Patrol-Dinofilm (was für ein Wortspiel!) scheiterte dann nur knapp an der 160-Millionen-Grenze. Allein die drei Filme kommen demnach insgesamt auf eine halbe Milliarde.

Kein Wunder also, dass jetzt an einem vierten Teil gearbeitet wird. Paw Patrol 4 ist ein absoluter No-Brainer. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass durch einen neuen Film wieder neues Zubehör, Merchandising, Spielzeug und dergleichen verkauft werden kann.

Wie Deadline berichtet, kann sich Spin Master, die Spielzeugfirma hinter dem Franchise, über Umsätze von insgesamt über 18 Milliarden US-Dollar freuen, die bisher mit Paw Patrol umgesetzt worden sind.

Laut Time schätzt Paramount selbst, dass vor einem Jahr ungefähr 100.000 verschiedene Paw Patrol-Produkte existiert haben müssen. Es gibt einfach alles damit: Zahnpasta, Windeln, Pflaster, Müsli, Spielzeug, Brotdosen – alles.

Auf Netflix wird die Serie selbstverständlich hoch und runter geguckt, dasselbe gilt für YouTube und Co. Falls ihr Kinder im entsprechenden Alter kennt, sind sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Paw Patrol-Fans.

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Wann startet Paw Patrol 4 im Kino?

Ein exakter Termin steht noch nicht fest, aber es gibt zumindest schon mal den groben Zeitraum: Paw Patrol soll irgendwann im Jahr 2029 ins Kino kommen. Vielleicht solltet ihr euren Kids also lieber noch nicht davon erzählen.

Mit dabei sind auf jeden Fall wieder die alten Bekannten. Cal Brunker führt auch hier wieder Regie (wie bei Paw Patrol: Der Kinofilm, Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm und Paw Patrol: Der Dinofilm) und schreibt zusammen mit Bob Barlen das Drehbuch.