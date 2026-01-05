18 spannende Fantasyfilme 2026: Christopher Nolans Odyssee ist nicht der einzige Mega-Blockbuster

Fantasy-Fans dürfen sich 2026 auf ein paar Highlights im Kino und Streaming-Abo freuen. Darunter ist die neue Narnia-Verfilmung von Greta Gerwig sowie Frisches aus dem Hause Disney.

Nachdem 2025 Fantasy-Fans mit Filmen wie Wicked: Teil 2, Zoomania 2 oder der Drachenzähmen leicht gemacht-Realverfilmung glücklich machen konnte, hat das neue Jahr ein paar frische Titel im Gepäck, die euch in magische Welten entführen wollen. Wir stellen euch 18 Filme vor, die euch auf der großen Kinoleinwand oder im Streaming-Abo dieses Jahr erwarten sollen.

Freut euch auf Greta Gerwigs Narnia, den Vaiana-Live-Action-Film, Jumanji 3 und mehr.

Fantasy-Highlight 2026: Der Super Mario Galaxy Film

The Super Mario Galaxy Movie – Trailer (Deutsch) HD

Der Super Mario Bros. Film avancierte 2023 zum Mega-Erfolg und konnte über eine Milliarde US-Dollar an den Kinokassen einnehmen. Jetzt steht mit Der Super Mario Galaxy Film Teil 2 in den Startlöchern, der sich die gleichnamigen Spiele zum Vorbild nimmt. Mario (im englischen Original: Chris Pratt) verbündet sich darin mit der Prinzessin Rosalinda (Brie Larson), um sich gegen den neuen Bösewicht Bowser Jr. (Benny Safdie) zur Wehr zu setzen. Auf dem Regiestuhl kehrten Aaron Horvath und Michael Jelenic zurück.

Kinostart: 2. April 2026

Fantasy-Highlight 2026: Mortal Kombat 2

Mortal Kombat 2 - Trailer (Deutsch) HD

Nachdem Mortal Kombat das Videospiel-Franchise 2021 zu neuem Leben erwecken konnte, erwartet uns dieses Jahr endlich die Fortsetzung auf der großen Leinwand. In Mortal Kombat 2 kehren Lewis Tan wieder als Cole und Tadanobu Asano als Lord Raiden zurück. Darüber hinaus dürfen sich Fans auf The Boys-Star Karl Urban als Johnny Cage freuen, der die Fantasy-Fäuste als Neuzugang erhebt.

Kinostart: 7. Mai 2026

Fantasy-Highlight 2026: Animal Friends

Im Animationsfilm Animal Friends geraten ein Bär und ein Pferd aneinander, die beide auf der Flucht quer durch die USA sind. Dabei werden sie von einer DEA-Agentin und einem Fisch & Wildtiere-Ranger gejagt, die etwas zu beweisen haben. Im englischen Original sind unter anderem Ryan Reynolds (Deadpool), Jason Momoa (Aquaman), Aubrey Plaza (Agatha All Along) und Dan Levy (Schitt's Creek) in den Hauptrollen zu hören.

Kinostart: 4. Juni 2026

Fantasy-Highlight 2026: Masters of the Universe

Nachdem die He Man-Neuverfilmung mehrfach nach hinten geschoben wurde, soll uns der Film dieses Jahr endlich im Kino erreichen. Masters of the Universe dreht sich um Prinz Adam (Nicholas Galitzine), der Jahrzehnte, nachdem er mit einem Raumschiff auf der Erde landete, zurück in seine Heimatwelt Eternia kehren will, die von dem finsteren Selektor und seinen Schergen heimgesucht wird. Regie führte Travis Knight (Bumblebee).

Es gibt noch keinen deutschen Kinostart. Der Film läuft in den USA am 5. Juni 2026 an, ein zeitnaher Kinostart in Deutschland ist wahrscheinlich.

Fantasy-Highlight 2026: Toy Story 5

Toy Story 5 - Teaser Trailer 2 (Deutsch) HD

Woody, Buzz Lightyear & Co. kehren auf die große Leinwand zurück. In Toy Story 5 macht ihnen ein Tablet namens Lilypad im Kinderzimmer Konkurrenz, nachdem Woody zu den anderen Spielzeugen zurückgekehrt ist. Im englischen Original wird die Technik-Bedrohung von Past Lives-Star Greta Lee gesprochen. Tim Allen und Tom Hanks sind in der US-Version natürlich wieder mit von der Partie.

Kinostart: 18. Juni 2026

Fantasy-Highlight 2026: Vaiana

Vaiana - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Der Fantasy-Animationsfilm Vaiana und die Fortsetzung Vaiana 2 mauserten sich für Disney in den letzten Jahren zu echten Kassenschlagern. Dieses Jahr soll das Live-Action-Remake in den Kinos zum großen Hit werden. Dwayne Johnson kehrt darin als Halbgott Maui zurück, nachdem er der Rolle bereits im Animations-Abenteuer im englischen Original seine Stimme lieh. Vaiana wird diesmal von Catherine Laga'aia verkörpert. Das junge polynesische Mädchen kehrt ihrer Heimatinsel Motouni darin den Rücken, um ein gestohlenes Artefakt zurückzubringen und so den Frieden ihres Volkes wiederherzustellen.

Kinostart: 9. Juli 2026

Fantasy-Highlight 2026: Die Odyssee

Die Odyssee - Trailer (Deutsch) HD

Der vielleicht am meisten erwartete Film des Jahres ist ein waschechtes Fantasy-Abenteuer. Denn Christopher Nolan nimmt sich in Die Odyssee die Sage des Odysseus vor, der laut der griechischen Mythologie allerlei fantastischen Wesen auf seiner beschwerlichen Reise begegnet, darunter einem Zyklopen. Wir dürfen uns auf einen Star-Cast um Tom Holland, Matt Damon, Robert Pattinson, Zendaya und viele weitere große Namen freuen.

Kinostart: 16. Juli 2026

Fantasy-Highlight 2026: Clayface

Aus dem DC-Universum von Warner erwartet uns dieses Jahr die Geschichte des ikonischen Batman-Bösewichts Clayface. Als Gestaltenwandler spukt die Kreatur durch die Straßen von Gotham und ist dem dunklen Ritter laut der Comicvorlage mal freundlich und mal feindlich gesinnt. Tom Rhys Harries (White Lines) schlüpft in die Rolle des Schurken, Regie führte James Watkins (Die Frau in Schwarz).

Kinostart: 10. September 2026

Fantasy-Highlight 2026: Practical Magic 2

Über 27 Jahre ist es her, seit uns Sandra Bullock und Nicole Kidman das letzte Mal auf der Leinwand verzaubert haben. Mit Practical Magic 2 kommt dieses Jahr nun die lang erwartete Fortsetzung zu Zauberhafte Schwestern in die Kinos, in der Sally und Gillian Owens als Abkömmlinge eines uralten Hexengeschlechts für magischen Ärger sorgen.

Kinostart: 17. September 2026

Fantasy-Highlight 2026: Bibi Blocksberg - Die verhexte Zeitreise

Erst vor wenigen Wochen hat die kleine Hexe Bibi in Bibi Blocksberg - Das große Hexentreffen die deutschen Leinwände erobert. Dieses Jahr erscheint direkt die Fortsetzung. In Bibi Blocksberg - Die verhexte Zeitreise muss Bibi ein Praktikum in einem Museum absolvieren, wo eine gestohlene Spieluhr sie 150 Jahre in die Vergangenheit befördert. Regie übernahm wie bei Teil 1 Gregor Schnitzler, während Nala als Bibi zurückkehrt.

Kinostart: 24. September 2026

Fantasy-Highlight 2026: Die Legende von Aang: Herr der Elemente

Auf die beliebte Animationsserie Avatar - Der Herr der Elemente sollen nun drei neue Kinofilme folgen. Den Startschuss gibt Die Legende von Aang: Der Herr der Elemente noch dieses Jahr, in welchem wir Aang diesmal als jungen Erwachsenen erleben. Im englischen Original wird Aang von Eric Nam gesprochen, Regie führte Lauren Montgomery.

Kinostart: 8. Oktober 2026

Fantasy-Highlight 2026: Der Kater mit Hut

Der Kater mit Hut - Trailer (Deutsch) HD

Mit Der Kater mit Hut wird der gleichnamige Kinderbuchklassiker von Dr. Seuss erneut verfilmt. In dem Animationsfilm geht es um einen großen, sprechenden Kater mit einem rot-weiß-gestreiften Zylinder. An einem regnerischen Tag besucht er die beiden Geschwister Sally und Nick und beschert ihnen ein fantastisches Abenteuer. Der Kater wird im englischen Original von Bill Hader (Alles steht Kopf) gesprochen. Regie führte Alessandro Carloni.

Kinostart: 5. November 2026

Fantasy-Highlight 2026: Ebenezer: A Christmas Carol

Charles Dickens' Eine Weihnachtsgeschichte wurde schon unzählige Male verfilmt. Nun versucht sich Ti West (X) an dem Weihnachtsklassiker und hat dafür Johnny Depp in der Hauptrolle des Ebenezer Scrooge verpflichtet. Neben Depp sind vor der Kamera unter anderem Harry Potter-Star Rupert Grint und Star Wars-Alumna Daisy Ridley zu sehen.

Kinostart: 12. November 2026

Fantasy-Highlight 2026: Hexed

Ein neues Fantasy-Abenteuer aus dem Hause Disney startet zum Thanksgiving-Wochenende in den Kinos. In Hexed findet ein seltsamer Teenager heraus, dass er magische Kräfte besitzt, und reist mit seiner Mutter in ein zauberhaftes Land, wo er seinen neugewonnenen Fähigkeiten freien Lauf lassen kann. Jason Hand (Vaiana 2) und Josie Trinidad (Zoomania) nahmen für den Film auf dem Regiestuhl Platz.

Kinostart: 26. November 2026

Fantasy-Highlight 2026: Greta Gerwigs Das Wunder von Narnia-Verfilmung

Konkurrenz an Thanksgiving kommt aus dem Hause Netflix: Die erste Narnia-Verfilmung von Barbie-Regisseurin Greta Gerwig erwartet uns in IMAX-Kinos. Netflix hat dem Fantasyfilm einen einmaligen Lauf von mindestens zwei Wochen in den Kinos zugesichert, bevor er an Weihnachten bei dem Streamer im Abo startet. Gerwig nimmt sich in ihrem ersten Film das noch nie verfilmte Narnia-Prequel Das Wunder von Narnia vor, das sich um die Entstehung des magischen Landes dreht.

Kinostart: 26. November 2026

Fantasy-Highlight 2026: Jumanji 3

Der dritte Teil der Jumanji-Trilogie mit Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black und Karen Gillan erwartet uns Ende 2026 in den Kinos. Die Neuverfilmungen legten den Fantasy-Abenteuer-Klassiker von 1996 mit Robin Williams neu auf und erzählten das Spiel diesmal als Computerspiel statt Brettspiel und mit jeder Menge neuer Rätsel. Jake Kasdan übernahm wie bei Teil 1 und 2 die Regie.

Kinostart: 10. Dezember 2026

Fantasy-Highlight 2026: Das Phantom der Oper

Der klassische Roman von Gaston Leroux wurde bereits unzählige Male verfilmt und das Bühnenmusical von Andrew Lloyd Webber ist legendär. Jetzt erzählt Alexandre Castagnetti die Geschichte neu. Darin kommt die junge Anastasia (Deva Cassel) als Nachwuchstänzerin an die Oper von Paris, wo sie sich in den geheimnisvollen Klavierspieler verliebt. Doch unerklärliche Unfälle lassen sie schon bald an einen Fluch glauben.

Kinostart: 24. Dezember 2026

Fantasy-Highlight 2026: Werwulf

Fantasy-Horror-Meister Robert Eggers ist mit seinem neuesten Film zurück und knüpft sich darin die Kreatur des Werwolfs vor. Seine Version von Werwulf ist im England des 13. Jahrhunderts angesiedelt und soll Dialoge in altenglischer Sprache enthalten. Die Nosferatu-Stars Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp und Willem Dafoe sollen darin erneut für Eggers vor der Kamera stehen.

Kinostart: 31. Dezember 2026



