1964 war Clint Eastwood von seinem ersten Dreh in Spanien schockiert: "Außerhalb des Bildes sah man Leute Frisbee spielen oder Witze erzählen"

Für die Dreharbeiten am Italowestern Für eine Handvoll Dollar verschlug es Clint Eastwood nicht etwa nach Italien, sondern auf die iberische Halbinsel. Dort kam ihm einiges spanisch vor.

Sergio Leones Italowestern Für eine Handvoll Dollar ist ein waschechter Klassiker des Genres und eine der ikonischsten Revolverheldrollen von Clint Eastwood. Den Part mit Dreharbeiten in Europa anzunehmen war für ihn keine schwierige Entscheidung. Damals war der Schauspieler noch kein Superstar und die japanische Vorlage Yojimbo, der Leibwächter von Akira Kurosawa war einer seiner Lieblingsfilme, wie die heute 95-jährige Hollywood-Größe 2003 im Interview-Format Inside the Actors Studio offenbarte.

An die Dreharbeiten in Spanien musste Eastwood sich aber erstmal gewöhnen, denn dort herrschten offenbar ganz andere Sitten am Set.

Western-Star Clint Eastwood und der chaotische Dreh in Europa

Vier Jahre späte erinnerte sich Eastwood an den europäischen Kulturschock, den er erlebte, als er für die Dreharbeiten nach Spanien kam. Nicht nur, weil Sergio Leone kein Englisch sprach und eine polnische Mitarbeiterin von Constantin dolmetschen musste.

Es war so komisch, denn man drehte eine Szene und in deinem Blickwinkel außerhalb des Bildes sah man ein paar Leute Frisbee spielen oder Witze erzählen und reden. Das war sehr ablenkend, aber ich habe es ignoriert und es gab mir einen Grund, mich noch intensiver zu konzertieren. Sie waren einfach nicht an die Stille eines Sets gewöhnt, wo der Sound sehr wichtig ist.

Die Dollar-Trilogie, so stellte Clint Eastwood erklärend dazu klar, waren selbst für italienische Verhältnisse kleine Produktionen mit sehr überschaubarem Budget von gerade mal 200.000 US-Dollar für den ersten Film. Deutsche, italienische und spanische Geldgeber stritten ständig, wer für was bezahlen würden.

Hier der Trailer zum Italowestern:

Für eine Handvoll Dollar - Trailer (Deutsch) HD

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Clint Eastwood: Cowboy vom Straßenbauamt

Eine weitere Anekdote involviert den ikonischen Galgenbaum aus Für eine Handvoll Dollar. Eastwood hat auch dafür eine aberwitzige Story von den Dreharbeiten:

Ich erinnere mich, dass wir in Almeria drehten und [Sergio Leone] brauchte für eine Hängszene einen Baum [...]. Er konnten keinen finden. In einem Garten von jemandem stand ein alter Baum, er war tot, aber auf einem Grundstück. Also schickte er sein Team und sie fällten ihn. Der Besitzer kam heraus und fragte: 'Was macht ihr da?' Und sie antworteten: 'Wir sind vom Straßenbauamt; dieser Baum ist gefährlich, er könnte auf die Straße fallen, also haben wir ihn entfernt.' Der Mann glaubte es. Das war die Art von 'Kreativität', die eingesetzt wurde.

Wer diese und weitere Fakten direkt aus dem Mund der Westernlegende hören möchte, klickt sich am besten in folgendes Video, aus dem das Zitat stammt:

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Und natürlich kehrte Clint Eastwood für zwei weitere Filme zurück, um die Dollar-Trilogie zu vervollständigen: Mit Für ein paar Dollar mehr und dem Prequel Zwei glorreiche Halunken.

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