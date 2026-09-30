2 Jahre kämpfte Michael "Bully" Herbig für diesen Film: Jetzt ist es einer der besten seiner Karriere

Bei Disney+ könnt ihr aktuell einen der besten Filme von Michael "Bully" Herbig streamen. Er erzählt eine packende Geschichte, die bis zur letzten Sekunde fesselt.

Nach Komödien wie Der Schuh des Manitu, (T)Raumschiff Surprise und Lissi und der wilde Kaiser war das Publikum mehr als überrascht, als 2018 auf einmal ein Thriller auf Michael “Bully” Herbigs To-do-Liste stand. Dabei hat er nie mit seinen Plänen, sich in jeglichen Genres austoben zu wollen, hinterm Berg gehalten.

Doch der Weg zu einem der besten deutschen Thriller war steinig. Erst ein Anruf bei Blockbuster-Titan Roland Emmerich konnte den Start des Projektes überhaupt erst ermöglichen. Ballon, die Geschichte über die Flucht zweier Familien aus der DDR, könnt ihr aktuell bei Disney+ im Streaming-Abo schauen.

Darum geht's in Michael "Bully" Herbigs Ballon bei Disney+

1979 in Ostdeutschland: Die Familien Strelzyk und Wetzel wissen, dass sie in dem diktatorischen System der Deutschen Demokratischen Republik nicht bleiben wollen. Doch wie sollen sie fliehen, wo die Grenzen doch streng bewacht werden? Nicht selten werden DDR-Bürger:innen auf ihrer Flucht erschossen. Bleibt also nur noch der Luftweg.

Gemeinsam bauen sie einen Heißluftballon, der die beiden Familien in den Westen tragen soll. Doch kurz bevor sie die Grenze erreichen, stürzt der Ballon ab. Es muss schnell ein neuer her, denn die Stasi ist den Familien mittlerweile dicht auf den Fersen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Um diese Geschichte auf die Leinwand zu bringen, erhielt der Bully Unterstützung von Roland Emmerich

Als wäre ein solches Projekt nicht schon Herkulesaufgabe genug, war eine ganze Zeit lang gar nicht sicher, ob der Film überhaupt zustande kommen würde. 1982 erschien bereits eine erste Verfilmung der Ballonflucht unter dem Dach von Disney. Damals traten die Familien Strelzyk und Wetzel jegliche Rechte an ihrer Geschichte ab, und Disney rückte sie auf Anfrage Herbigs nicht heraus.

Zwei Jahre lang versuchte er, auf verschiedensten Wegen an die Rechte heranzukommen, ohne Erfolg. "Ich habe Roland Emmerich angerufen", erzählte Herbig 2019 im Interview mit Urs Spörri im Deutschen Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt . Eine Woche später erhielt Herbig einen Termin bei Disney. "Es war ein bisschen frustrierend für mich", so Herbig. Am Ende bleiben Kontakte nun einmal das A und O.

"Soweit es möglich war, wollte ich alles realistisch drehen", erklärte uns Herbig im Interview mit Moviepilot . Die Rücksprache mit den Zeitzeug:innen für eine wahrheitsgemäße Erzählung sei beim Dreh sehr wichtig gewesen. Herbig unterhielt sich mit den Familien, besuchte das Haus und den Keller, wo der Ballon seinerzeit genäht wurde, um sich einen guten Eindruck von den Ereignissen zu verschaffen.

Auch beim Dreh seien die im Osten aufgewachsenen Crewmitglieder angewiesen worden, sofort Bescheid zu geben, sollte ihnen eine Unstimmigkeit auffallen. Von der Türklingel über die Ausstattung bis hin zur Sprache: Alle Beteiligten legten bei den Dreharbeiten eine Zeitreise hin. Beim Ballon wurde auf moderne Animation verzichtet. Stattdessen wurde ein echtes Modell gebaut. Ein riesiger, über 30 Meter großer Spielpartner für die Darsteller:innen. Oder wie Herbig es ausdrückt: "Das ist ein Viech."

Diese Authentizität setzt sich bis in die Besetzung fort. Den Hauptdarsteller:innen Friedrich Mücke, Karoline Schuch, Alicia von Rittberg und David Kross wurden aufgenommene Interviews mit den Familien zur Verfügung gestellt, um eine bestmögliche Darstellung der Beteiligten zu gewährleisten. Dokumentationen, Musik und Podcasts seien ebenfalls sehr hilfreich bei der Rollenvorbereitung gewesen, um ein bestimmtes Gefühl für die Zeit zu bekommen, erzählt Alicia von Rittberg Moviepilot.

Doch auch persönliche Geschichten flossen durchaus in die Arbeit mit ein. "Ich habe sozusagen mit mir selber gesprochen", berichtet Thomas Kretschmann. Der Schauspieler war seinerzeit selbst aus der DDR geflohen und verkörpert im Film den Oberstleutnant Seidel. "Ich kannte die Hintergründe, habe sie selbst erlebt." Eine solche Aufarbeitung geht zweifelsfrei an die Nieren. Umso wichtiger, dass die Stimmung am Set gut bleibt. "Wir hatten auch durchaus Spaß. Es war konzentriert [...], aber du brauchst auch ein Ventil", so Herbig im Gespräch mit Urs Spörri.

Klaustrophobie über Augen und Ohren – dieser Thriller bei Disney+ lässt euch keine ruhige Minute

Die Akribie zahlt sich aus. Ballon besticht durch nie abbrechende Spannung. 120 Minuten lang fiebern wir mit den Familien mit, ob ihnen die Flucht gelingt oder nicht. Obwohl die Geschichte bereits geschrieben ist, gelingt es diesem Thriller, dass wir uns beim Ausgang doch nie ganz sicher sind. Scheele Blicke der Passant:innen und Nachbar:innen reichen aus, um uns zu fragen, wem man hier eigentlich noch trauen kann. Das Gefühl der Beklemmung wächst mit jeder Einstellung.

Dazu trägt vor allem Filmmusik bei. Auch hier stammt sie wieder aus der Feder von Ralf Wengenmayr – in Zusammenarbeit mit Marvin Miller. Wie auch Herbig einen harten Bruch von der Komödie zum Thriller macht, setzt Wengenmayr plötzlich nicht nur auf das klassische Filmorchester, sondern vor allem auf moderne Synthesizer. Das Ergebnis: Keine eindeutigen Melodien, aber ein steter Klangteppich, ein Herzschlag, der sich durch den kompletten Film zieht und uns die Haare zu Berge stehen lässt. Im besten Sinne.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet der Film, für den Disney lange Zeit die Rechte zurückgehalten hat, nun bei Disney+ zu streamen ist. Aber was soll man machen: Der Film ist einfach gut. Respekt vor der Geschichte und den Betroffenen, ohne dabei den Unterhaltungsfaktor zu vergessen. Ballon ist ein Stück Leinwandgold.