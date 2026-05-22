2 Tage nach dem Finale: Erster Trailer zur neuen The Boys-Serie bringt Jensen Ackles als Soldier Boy zurück

Das The Boys-Finale steckt vielen Fans noch in den Knochen, da gibt es bereits Nachschub. Der erste Teaser zur Prequel-Serie Vought Rising mit Jensen Ackles ist da.

Nach sieben Jahren ist The Boys am Mittwoch mit der letzten Folge von Staffel 5 zu Ende gegangen. Während das Finale von Fans mit gemischten Gefühlen aufgenommen wurde, bleibt nicht viel Zeit, um sich zu erholen. Denn die nächste The Boys-Serie steht bereits in den Startlöchern. Sie trägt den Titel Vought Rising und entführt in die Vergangenheit der Superhelden-Saga. Wie das aussieht, zeigt jetzt der erste Teaser.

Seht hier den ersten Teaser zu The Boys: Vought Rising

Vought Rising - S01 First Look Trailer (deutsche UT) HD

The Boys geht weiter: Darum geht's in der neuen Serie Vought Rising

Die Serie dreht die Zeit zurück und entführt ins New York der 1950er Jahre, wo die Ursprünge des Unternehmens Vought sowie Jensen Ackles' Soldier Boy ergründet werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird Soldier Boy zum ersten Superhelden Amerikas und als Patriot und Kriegsheld gefeiert. Doch schon bald steigt ihm der Ruhm zu Kopf und bringt schlimme Seiten an ihm zum Vorschein.

Als er auf die Superheldin Liberty (Aya Cash) trifft, findet er in ihr eine Verbündete mit einem großen Geheimnis. Denn eigentlich heißt sie Clara Vought und arbeitete einst mit ihrem Ehemann Frederick für die Nazis. Hinter ihrer Fassade schmiedet sie finstere Pläne, in die auch Soldier Boy bald verwickelt wird.

Neben Ackles und Cash stehen für Vought Rising unter anderem Mason Dye (Stranger Things), Will Hochman (Lass ihn gehen), KiKi Layne (Beale Street), Jorden Myrie (Bridgerton) und Nicolo Pasetti (Das Monster von Florenz) vor der Kamera. Paul Grellong fungiert als Showrunner und ausführender Produzent, während The Boys-Schöpfer Eric Kripke als ausführender Produzent beteiligt ist.

Mehr Trailer-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Wann kommt die neue The Boys-Serie Vought Rising zu Amazon?

Allzu lange müssen sich Fans nicht mehr gedulden, bis es The Boys-Nachschub bei Amazon Prime Video zu verzeichnen gibt. Vought Rising soll bereits nächstes Jahr bei dem Streamer an den Start gehen. Wann genau wurde allerdings noch nicht bestätigt.

Auch interessant: Alle Tode in The Boys Staffel 5 im Überblick

Das dürfte das blutende Herz nach dem The Boys-Finale sowie der kürzlichen Absetzung des Spin-offs Gen V zumindest etwas trösten.