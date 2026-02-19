2 Yellowstone-Fortsetzungen und Rückkehr eines Sci-Fi-Meisterwerks: Das sind die 15 besten Serien im März

Wir durchstöbern die neuen Serienstarts von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. im März 2026 und stellen euch die 15 wichtigsten Highlights für die Streaming-Merkliste vor.

Nach den spannenden Serienstarts im Februar hält auch der neue Monat wieder einige vielversprechende Highlights und Geheimtipps im Streaming-Bereich bereit. Damit ihr euch nicht planlos auf unzählige neue Serien-Staffeln im März stürzen müsst, haben wir euch die 15 aufregendsten Neustarts des Monats herausgesucht. Egal, ob Science-Fiction, Piraten-Abenteuer, Western-Action oder geniale Detektive: Hier sollte für jeden Serienfan etwas dabei sein.

Podcast: Die besten neuen Serienstarts im März bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während sich Science-Fiction-Fans auf die neuste Staffel einer der besten Sci-Fi-Serien überhaupt freuen können, kommen im März vor allem Western-Fans auf ihre Kosten. Nach einem Abstecher in den Wilden Westen des 19. Jahrhunderts mit dem Finale der Western-Serie des Vikings-Schöpfers tischt uns das Yellowstone-Universum Doppel-Nachschub in der Gegenwart gleich zwei frischen Spin-off-Serien auf.

Bei Netflix verspricht hingegen die heiß erwartete Fantasy-Fortsetzung von One Piece ein durchgeknalltes Piraten-Abenteuer, während sich Marvel-Fans bei Disney+ auf die Rückkehr der hammerharten Daredevil-Serie freuen können. Diese und weitere Highlights stellen wir euch im Podcast vor:

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts oder Spotify.



Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von MagentaTV. MagentaTV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, welches Fernsehen in HD-Qualität und Streaming auf einer Plattform bündelt. Hier könnt ihr das gesamte Entertainment-Programm über eine Benutzeroberfläche komfortabel nutzen.

Serien-Highlight bei MagentaTV im März: Billy the Kid

Billy the Kid - S03 Trailer (Deutsch) HD

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, Apple TV, Paramount+, WOW; DAZN, Mediatheken sowie MagentaTV+ mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und vielen internationalen Top-Serien und -Filmen. Zum Beispiel die britische Drama-Serie Sherlock & Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel vom Outlander-Prequel Blood of My Blood und von The Hunting Wives – dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf www.magenta.tv oder in der MagentaTV App – auf deinem Handy, Tablet oder SmartTV – streamen.

Du willst das gesamte MagentaTV Angebot nutzen? Dann kannst du MagentaTV Flex abonnieren (flexibel mit einer Frist von 1 Monat kündbar). Und für das ultimative Streaming-Erlebnis gibt's attraktive Pakete mit Preisvorteil: entweder den MagentaTV SmartStream mit Netflix, Disney+, RTL+ (jeweils mit Werbung) für nur 17 € monatlich oder den MagentaTV MegaStream mit Netflix, Disney+, RTL+, AppleTV für nur 30 € monatlich (jeweils ohne Werbung) – beide Tarife mit einer Laufzeit von 24 Monaten. Alle weiteren Infos zu MagentaTV findest du hier . Und alles funktioniert übrigens völlig unabhängig vom Internetanbieter über TV-App, -Stick oder -Box

Feedback und Streaming-Tipps für unseren Podcast könnt ihr gerne an podcast@moviepilot.de schicken. Oder schickt uns gleich eine kleine Sprachnachricht per Mail, mit der ihr Teil einer der nächsten Folgen werden könnt.