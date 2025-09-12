20 Jahre Grey’s Anatomy, The Office und Avatar: So gut war das Serienjahr 2005

Es müssen nicht immer nur neue Serien bei Netflix & Co. sein. Wir werfen einen Blick zurück auf die Serien des Jahrgangs 2005, die heute immer noch richtig gut sind.

Was haben die Serien Grey's Anatomy, Supernatural, How I Met Your Mother, Prison Break, American Dad und Avatar: Der Herr der Elemente gemeinsam? Sie alle entspringen dem Serienjahrgang 2005 und werden in diesem Jahr stolze 20 Jahre alt.

Lange bevor Netflix das Streamen revolutionierte und und das Goldene TV-Zeitalter seinem Höhepunkt entgegenrannte, flimmerten zahlreiche Serien-Highlights über die Mattscheibe, die vor allem jüngere Serienfans wohl noch nie auf der Watchlist hatten. Das wollen wir ändern und geben euch mehr als ein Dutzend Serien-Tipps mit an die Hand, die auch heute noch erstklassige Unterhaltung versprechen – und einige davon laufen sogar immer noch mit frischen Staffeln.

Von How I Met Your Mother bis Supernatural: War 2005 das beste Serienjahr?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Woche um Woche ringen neue Streaming-Serien und Netflix-Chartstürmer um unsere Aufmerksamkeit. Allein über 100 Netflix-Neuheiten pro Jahr stellen Serienbinger vor die Qual der Wahl und für "ältere" Serien bleibt da oft kein Platz auf der vollen Watchlist. Doch viele Klassiker haben es nicht verdient, vergessen zu werden. Deshalb begeben wir uns in dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber auf eine nostalgische Zeitreise in eines der spannendsten Serienjahre.

Wir tauchen mit euch gemeinsam in die bestbewerteten Neuheiten des Jahres 2005 ein und ergründen ihren nachhaltigen Einfluss auf die Serienwelt. Ergänzt um persönliche Geheimtipps und fortlaufende Rückkehrer, die einfach nicht enden wollen, diskutieren wir die Frage: War 2005 vielleicht sogar das beste Serienjahr überhaupt?

Timecodes:

00:05:27: - Eine Einordnung des Serienjahres 2005

00:14:05: - Die besten & wichtigsten Serien 2005

00:57:41: - Unsere persönlichen Geheimtipps

01:06:02: - Fazit: War 2005 der beste Serienjahrgang?

Nur ein Jahr nach dem Ende der Kult-Sitcom Friends mischten das US-Remake Das Büro und How I Met Your Mother das Comedy-Genre nachhaltig auf. Wie unterhaltsam und britisch Science-Fiction aussehen kann, bewies derweil das Revival von Doctor Who. Mit Grey's Anatomy, American Dad, Criminal Minds und It's Always Sunny in Philadelphia starteten hingegen gleich vier Serien, die auch 20 Jahre später noch neue Staffeln hervorbringen.

Und wenn ihr wissen wollt, warum es den Serien-Hit Succession ohne eine bissige kleine Comedy-Serie aus Großbritannien vielleicht nie gegeben hätte, dann hört jetzt in unsere nostalgische Serien-Zeitreise rein!

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts oder Spotify.

Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von MagentaTV. MagentaTV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, welches Fernsehen in HD-Qualität und Streaming auf einer Plattform bündelt. Hier könnt ihr das gesamte Entertainment-Programm über eine Benutzeroberfläche komfortabel nutzen.

Serien-Highlight bei MagentaTV im September: Daryl Dixon Staffel 3

The Walking Dead Daryl Dixon - S03 Trailer (Deutsche UT) HD

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, AppleTV+, Paramount+, WOW; DAZN, Mediatheken sowie MagentaTV+ mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und vielen internationalen Top-Serien und -Filmen, wie die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander-Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking-Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf www.magenta.tv streamen.



Du willst mehr? Dann teste jetzt einfach die ganze Vielfalt von MagentaTV sieben Tage kostenfrei – im Testzeitraum täglich kündbar, danach 10 € mtl. Alles funktioniert völlig unabhängig vom Internetanbieter über TV-App, -Stick oder -Box – flexibel monatlich kündbar. Für das ultimative Streaming-Erlebnis gibt's den MagentaTV MegaStream-Tarif mit Netflix, Disney+, RTL+, AppleTV+ für nur 30 € mtl. Alle weiteren Infos zu MagentaTV findest du hier .

Feedback und Streaming-Tipps für unseren Podcast könnt ihr gerne an podcast@moviepilot.de schicken. Oder schickt uns gleich eine kleine Sprachnachricht per Mail, mit der ihr Teil einer der nächsten Folgen werden könnt.