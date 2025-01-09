20 Jahre vor One Piece bekam Sailor Moon bereits eine Live-Action-Serie – dass ihr sie nicht kennt, hat einen guten Grund

Falls ihr euch fragt, warum es nach dem Netflix-Hit One Piece nicht auch eine Live-Action-Adaption von Sailor Moon gibt, haben wir Neuigkeiten für euch: Es gibt längst eine.

Anime-Fans mussten in den letzten Jahren die ein oder andere Live-Action-Adaption über sich ergehen lassen. Nur die englischsprachige Netflix-Verfilmung One Piece scheint im Großen und Ganzen gut angekommen zu sein. Da kann man sich schon fragen, wo eigentlich die Realserie zu Sailor Moon bleibt, dessen jüngste Anime-Filme ebenfalls beim Streaming-Riesen zu Hause sind.

Doch eine Live-Action-Serie von Sailor Moon gibt es bereits seit über 20 Jahren. Viele wissen nur nicht von ihr, weil sie nie in Deutschland zu sehen war. Nicht mal im legalen Stream oder als Heimkino-Version ist das japanische Format hierzulande aufzutreiben. Was ausgesprochen schade ist, denn Pretty Guardian Sailor Moon (PGSM) ist eine spannende Tokusatsu-Version des ersten Story-Arcs – und zum Teil ganz schön drüber.

Pretty Guardian Sailor Moon: Die obskure Live-Action-Version der Manga- und Anime-Serie

Die Realserie, die von Toei für den japanischen Sender JNN produziert wurde, beginnt ganz genauso wie die Manga- und Anime-Varianten von Sailor Moon: Die gutherzige Heulsuse Usagi Tsukino (Miyu Sawai) wird von der sprechenden Katze Luna zur Superheldin Sailor Moon gemacht, die im Namen des erdnahen Himmelskörpers für Liebe und Gerechtigkeit und gegen Monster des Dunklen Königreichs von Queen Beryl (Aya Sugimoto) kämpft.

Im Laufe der Handlung schließen sich Usagis neue Freundinnen dem Kampf und der Suche nach der Prinzessin des Mondes an, nachdem auch sie von Luna erweckt werden: Der intelligente Bücherwurm Ami (Rika Izumi) wird zu Sailor Mercury, die impulsive Tempeldienerin Rei (Keiko Kitagawa) zu Sailor Mars und die starke Sportskanone Makoto (Mew Azama) zu Sailor Jupiter. Darüber hinaus entpuppt sich die etablierte Superheldin Sailor V als längst erwachte Sailor Venus (Ayaka Komatsu), die eigentlich Minako heißt und davon träumt, als Popstar durchzustarten.

Die fünf Schauspielerinnen der Sailor-Kriegerinnen haben tolle Chemie miteinander und sind sogar heute noch miteinander befreundet, wie sie letztes Jahr bei einem Jubiläums-Interview mit TV-Nihon verrieten. Das lässt leicht über das manchmal generische Gummimonster-Design, das Fernseh-CGI aus den frühen 2000ern und die zu Anfang noch fragwürdige Kampf-Choreographie hinwegblicken. Wer aber ein Herz für japanische Kaiju-Monsterfilme oder Tokusatsu-Spezialeffektserien wie die Power Ranger-Vorlage Super Sentai hat, wird dem Charme der Sailor Moon-Realserie erliegen.

Schließlich schließt sich mit PGSM auch ein Kreis: Was Sailor Moon als Shojo-Manga für eine Mädchenzielgruppe besonders machte, war das Einbeziehen von Fantasy-Kämpfen, die man sonst eher aus Sentai-Serien und Shonen-Mangas aus der Jungenabteilung des Manga-Shops kannte. Autorin Naoko Takeuchi wurde dabei von japanischen Superheldenserien der 70er bis 90er inspiriert, deren erprobte Produktionsweise später auf die Live-Action-Version der Sailor Moon-Realserie angewendet wurde.

So sieht das Opening zur Sailor Moon-Realserie aus:

Böse Mercury, Sailor Luna und ein Figurentod: Die größten Unterschiede zur Manga- und Anime-Version

Wer mit dem ersten Manga-Arc Dark Kingdom oder der 1. Staffel der Anime-Serie Sailor Moon vertraut ist, kann sich nicht einfach zurücklehnen. Es gibt in den 49 Acts genannten Episoden der Realserie nämlich einige Unterschiede zu den vorigen Versionen in gezeichneter Form. Sailor Mercury läuft zum Beispiel an einer Stelle zu den Bösen über und wird zu Sailor Dark Mercury – ehrlich gesagt, eine der coolsten Versionen, die es jemals vom wasserbasierten Magical Girl gab. Natürlich wird sie aber irgendwann von Usagis Großherzigkeit bekehrt und alles wird gut.

Als menschliche Frau haben wir Katzen-Sidekick Luna spätestens im Kinofilm Sailor Moon S: Schneeprinzessin Kaguya gesehen. In PGSM nimmt sie als kleines Mädchen (Rina Koike) vielmehr die Rolle von Zukunftstochter Chibi-Usa ein und kann sich mit ihrem magischen Mobiltelefon sogar in Sailor Luna verwandeln – Beschützerin von allem, was klein und süß ist. Als Katze sitzt Luna sonst als (offensichtliches!) Plüschtier mit austauschbaren Plastikaugen in der Szenerie herum und wird nicht mal richtig von einem Puppenspieler bewegt, sondern höchstens etwas gerüttelt. Es ist zum Schreien.

Allem Klamauk zum Trotz wird es gegen Ende der Serie äußerst dramatisch. Zum einen stirbt eines der Mädchen – nicht etwa im Kampf gegen Monster, sondern an einer tödlichen Krankheit. Spoiler: Es handelt sich um Minako aka Sailor Venus, was vor allem Rei mitnimmt. Damit wird auch ihre besondere, vor allem im Manga angedeutete Beziehung zueinander unterstrichen.

Und dann ist da noch das Finale, in dem nicht etwa Queen Beryl und ihre vier Generäle oder Über-Schurkin Metalia den Endboss darstellen, sondern Sailor Moon selbst. Genauer gesagt Princess Sailor Moon, eine Mischung aus der Sailor-Kriegerin und dem Geist von Mondprinzessin Serenity, die ihre Reinkarnation als rachsüchtiger Geist heimsucht und eine neue Form der Verwandlung ermöglicht. Das Upgrade-Kostüm, das auch etwas an Super Sailor Moon aus der 3. Staffel der Anime-Serie erinnert, wurde von Manga-Autorin Takeuchi höchstpersönlich entworfen und ist eine der schicksten Neuerungen der Live-Action-Serie.

Auch interessant:

Die Zukunft von Sailor Moon: Eine neue Realserie?

Der klassische 90er-Anime, der damals parallel zum Manga produziert wurde, ist längst nach fünf Staffeln und 200 Folgen abgeschlossen. Das Neuverfilmungsprojekt Sailor Moon Crystal ging nach drei Staffeln mit einigen Anime-Filmen, die den Manga eins zu eins adaptierten, im Jahr 2024 zu Ende. War es das endgültig mit Sailor Moon? Irgendwie ist es schwer vorstellbar, dass man einen der größten japanischen Exportschlager mit einer der wiedererkennbarsten Heldinnen einfach liegen lässt.

Am Touren ist zurzeit immer noch die aktuelle Musical-Version. Diese musikalischen Bühnenstücke gibt es bereits seit 1993 fast durchgehend in 40 verschiedenen Versionen. Vielleicht ein Beweis dafür, dass die Fans auch jenseits von Animation Interesse an Sailor Moon in Fleisch und Blut haben. Und vielleicht sogar ein Indiz, dass es nach über 20 Jahren Zeit für eine neue Live-Action-Serie mit neuem Cast und alternativer Story ist. Nur lasst vielleicht mal jemand anderes als Netflix da ran ...