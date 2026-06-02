20 Millionen Dollar pro Folge: In 2 Wochen kehrt eine der aktuell größten Fantasyserien zurück

Drachen, Schlachten, Königreiche und Ritter sind klassische Zutaten dieser gigantischen Fantasyserie, die in zwei Wochen mit Staffel 3 auf die Bildschirme zurückkehrt. Es hat wieder etwas gedauert.

Es ist schon wieder zwei Jahre her, dass der Game of Thrones-Ableger House of the Dragon mit neuen Folgen auf unseren Bildschirmen gelandet ist. In zwei Wochen hat das Warten ein Ende. Genauer gesagt, geht es am Montag, den 22. Juni 2026 mit dem Drachentanz in Westeros weiter. Zusätzlich zum Start bei Sky Atlantic erstmals auch beim hierzulande neuen Streamer HBO Max.

House of the Dragon plant Fantasy-Bombast für Staffel 3

HBO hat sich das neue Kapitel seiner Fantasyserie mal wieder was kosten lassen und pro Episode sicherlich an die 20 Millionen US-Dollar investiert. Schon Staffel 1 kostete knapp darunter (via ScreenRant ) und da ging es noch lange nicht so ans Eingemachte wie jetzt. So soll House of the Dragon Staffel 3 gleich mit einer riesigen Schlacht starten, die Fans eigentlich schon für das 2. Staffelfinale vermutet hatten, aus Budgetgründen aber verschoben wurde: die Schlacht an der Gurgel.

Erste Momente aus dem epischen Auftakt könnt ihr schon im finalen Trailer zu den neuen HotD-Episoden sehen:

House of the Dragon - S03 Final Trailer (English) HD

Fans können aber noch viel mehr als die große Seeschlacht im Auftakt erwarten. Insgesamt soll es in den kommenden acht Folgen sogar vier größere Kämpfe zwischen Schiffen, Drachen und Armeen zu sehen geben.

Für den Cast von House of the Dragon Staffel 3 kehren unter anderem Emma D'Arcy als Königin Rhaenyra Targaryen, Matt Smith als Prinz Daemon Targaryen und Steve Toussaint als Lord Corlys Velaryon von Team Schwarz und Olivia Cooke als Königin Alicent Hohenturm, Tom Glynn-Carney als König Aegon II. und Fabien Frankel als Ser Kriston Kraut von Team Grün zurück.

Neu im Fantasy-Ensemble sind etwa James Norton (Grantchester) als Ormund Hohenturm, Tommy Flanagan (Sons of Anarchy) als Ser Roderick Dustin und Annie Shapero (Red Skies) als Kriegerin Alysanne Schwarzhain.

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Wie viel House of the Dragon ist noch übrig?

Showrunner Ryan Condal hat nach der 3. Staffel von House of the Dragon noch eine weitere Season lang Zeit, das Game of Thrones-Prequel über das Throngerangel der Targaryens zu Ende zu bringen. Mit Staffel 4 soll die Fantasy-Vorgeschichte dann enden.

Aber keine Sorge: HBO ist noch lange nicht mit Westeros durch. Neben einem Kinofilm über Aegon der Eroberer ist mittlerweile auch eine 2. Staffel des zweiten GoT-Ablegers A Knight of the Seven Kingdoms in Arbeit.