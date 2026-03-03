2026 kehrt eine beliebte Thriller-Serie zu Netflix zurück, von der wir 5 Jahre nichts gehört haben

Netflix katapultiert dieses Jahr eine Thriller-Serie mit Nordic Noir-Flair aus dem Streaming-Nirvana zurück auf den Bildschirm. Die 2. Staffel wird tatsächlich umgesetzt.

Mit Der Kastanienmann zeigte Netflix 2021 eine dänische Romanverfilmung in sechs spannenden Episoden. Die Geschichte beginnt mit einem Mord in der Gegenwart, der eine bizarre Verbindung zu vergangenen Fällen aufweist. Nach fünf Jahren meldet sich die Serie tatsächlich zurück.

Netflix-Thriller Der Kastanienmann geht nach 5 Jahren Sendepause plötzlich doch weiter

Nach einem halben Jahrzehnt ist die erfolgreiche dänische Krimiserie Der Kastanienmann wieder bei Netflix zu sehen. Die Produktion basiert auf dem erfolgreichen Roman des dänischen Autors Søren Sveistrup (Kommissarin Lund – Das Verbrechen). Auf Rotten Tomatoes erreicht die Serie bei (nur) neun Reviews 100 Prozent Kritikenzustimmung. Auch das Publikum war zu 83 Prozent zufrieden. Die Moviepilot-Community beschenkte sie mit soliden 7 von 10 Punkten.

Fünf Jahre sind – besonders im heutigen Zeitalter des schnelllebigen Streamings – eine gefühlte Ewigkeit. Netflix bringt die Serie aber nicht zufällig jetzt zurück.

Hier eine kurze Auffrischung: In Der Kastanienmann untersuchen die Ermittlerin Naia Thulin (Danica Curcic) und Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard) in Kopenhagen einen Mord, der durch ein bizarres Detail mit einem weit zurückliegenden Verbrechen in Verbindung gebracht wird.

Nicht nur Der Kastanienmann Staffel 2: Bei Netflix werden Krimi- und Thriller-Fans reichlich bedient

An Krimi-Thriller-Stoffen mangelt es Netflix bestimmt nicht. Fans des Genres können sich beispielsweise mit der temporeichen Spionage-Thriller-Serie Unfamiliar aus Deutschland vergnügen. Auch die US-amerikanische Mystery-Miniserie His & Hers oder das britische Krimidrama Adolescence sorgen für Adrenalinschübe und waren enorme Erfolge für den Streamer. Und das ist nur ein Bruchteil des Angebots.

Mit der 2. Staffel von Der Kastanienmann bekommt eine einstige Miniserie die 2. Staffel. Ihr könnt die sechs Episoden von Staffel 1 exklusiv bei Netflix streamen.