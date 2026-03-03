2026 kehrt Ryan Gosling nach zwei langen Jahren ins Kino zurück und hat sich dafür ein außergewöhnliches Sci-Fi-Epos ausgesucht

Noch diesen Monat startet ein Sci-Fi-Blockbuster im Kino, der es in sich haben wird. Mit diesem Spektakel meldet sich Ryan Gosling nach zwei Jahren Abwesenheit endlich zurück.

Ryan Gosling ist einer von Hollywoods Top-Stars. Dreimal wurde er für den Oscar nominiert und sechsmal für den Golden Globe, davon mit einer Auszeichnung. Mit seinem neuen Film Der Astronaut - Project Hail Mary könnte Gosling erneut nach einer Auszeichnung greifen. Immerhin zeigen sich die ersten Stimmen begeistert.

Und auch das Publikum freut sich schon auf das Weltraumabenteuer. Wie sich zeigt, warten sogar mehr Leute aus der Moviepilot-Community auf Der Astronaut als auf Christopher Nolans neuen Film Die Odyssee.

Ryan Gosling ist seit 20 Jahren kaum noch aus dem Kino wegzudenken und kehrt nach einer Pause zurück

Der Durchbruch für Ryan Gosling kam 2004 mit Wie ein einziger Tag. Seitdem ist kaum ein Jahr vergangen, in dem nicht mindestens ein Film mit ihm veröffentlicht wurde, manchmal auch mehrere. Seit 2024 The Fall Guy im Kino lief, wurde es aber still um Gosling. Die kleine Pause sei ihm gegönnt, denn er meldet sich im März 2026 mit einem echten Spektakel zurück.

Der Astronaut basiert auf dem gleichnamigen Roman von Andy Weir, der sich bereits für die Vorlage von Der Marsianer - Rettet Mark Watney verantwortlich zeigte. Inszeniert wird der Film von den Spaß-Garanten Phil Lord und Chris Miller, die mit The Lego Movie und Spider-Man: A New Universe bereits für viel originelle Unterhaltung in den Kinosesseln sorgten.



Das Sci-Fi-Genre ist Gosling ebenfalls nicht fremd. 2017 erschien mit Blade Runner 2049 die heiß erwartete Fortsetzung des Sci-Fi-Klassikers und schon im nächsten Jahr folgte mit Aufbruch zum Mond die Geschichte der ersten Mondlandung. Darin spielte Gosling den Astronauten und Pionier Neil Armstrong. Aufbruch zum Mond dürfte auch für Der Astronaut einiges an nützlichen Erfahrungen gebracht haben.

Weiter wird es danach ebenfalls mit Science Fiction gehen. Seit letztem Jahr ist nämlich auch ein Film in Arbeit, der Ryan Gosling in eine weit entfernte Galaxis schicken wird. Star Wars: Starfighter soll 2027 erscheinen.

Wann startet Der Astronaut – Project Hail Mary?

Der Starttermin von Der Astronaut steht direkt vor der Tür. Ab dem 19. März 2026 können wir erleben, wie Ryan Gosling als Lehrer auf eine eher unfreiwillige Weltraummission geschickt wird. Teil der Geschichte wird sein, dass der erinnerungslose Protagonist herausfinden muss, worin diese Mission eigentlich besteht.

Ryland Grace (Gosling) wacht eines Tages plötzlich an Bord eines Raumschiffes auf. Seine Crew ist gestorben und er ist völlig alleine. Und als wäre das nicht schon genug, befindet er sich ganze zwölf Lichtjahre von der Erde entfernt.

Wie er herausfindet, ist er auf einer Mission zum Sonnensystem Tau Ceti. Dort soll er eine Substanz untersuchen, die das Geheimnis zur Rettung der Menschheit verbergen könnte. Was genau er entdeckt, ist natürlich noch unklar. Doch die Trailer verraten schon ein spannendes Geheimnis: Wir sind nicht allein.