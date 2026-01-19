2027 kehrt eine absolute Kultreihe mit Scarlett Johansson zurück: Vor 52 Jahren wurden Leute im Kino ohnmächtig

Vor 52 Jahren schockierte Der Exorzist die Welt. Jetzt wagt Horror-Meister Mike Flanagan einen radikalen Neustart mit Scarlett Johansson, der weder Fortsetzung noch Remake werden soll.

Als der Der Exorzist 1973 in den Kinos startete, sorgte er für so viel Angst und Schrecken, dass sogar die Krankenwagen bereitstehen mussten. Doch an diesen gigantischen Erfolg konnte keiner der sechs nachfolgenden Filme der Reihe anknüpfen. Jetzt liegt die Hoffnung auf Regisseur Mike Flanagan (Spuk in Hill House), wie Deadline berichtet. Und mit an Bord ist niemand Geringeres als Hollywood-Star Scarlett Johansson.

Kein Remake oder Sequel: Neuer Exorzist-Film mit Scarlett Johansson soll ganz anders werden

Noch müssen sich Fans gedulden, denn die Produktion hat noch nicht begonnen. Daher verwundert es wenig, dass nun auch der Kinostart um ein Jahr verschoben wurde auf den 12. März 2027. Das könnte auch daran liegen, dass Flanagan eine Vision für den Film verfolgt, die eine komplett neue Geschichte präsentiert, die nichts mit den vorherigen Filmen zu tun hat. Also Schluss mit Remakes und Sequels. Flanagan verfolgt einen radikal neuen Ansatz.

Für frischen Wind sorgt auch Johansson, die bisher kaum im Horror-Genre zu sehen war. Zum Cast gehört ebenfalls Jacobi Jupe, der aktuell mit dem, vielfach ausgezeichnete Drama Hamnet für Aufmerksamkeit sorgt. Wie genau die neue Interpretation aussehen soll, ist nicht bekannt, doch scheinbar will man sich mit einem frischen Ansatz von den meist wenig erfolgreichen Vorgängern absetzen, die alle im Schatten des Klassikers verloren gingen.

Horror-Meilenstein: Der Exorzist löste Schockwellen aus

Wer als Teil des Exkorzisten-Franchise startet, muss sich unweigerlich mit dem gefeierten Original messen lassen, das in den Kinos ganze Schockwellen auslöste. Zuschauer:innen verließen reihenweise die Vorstellungen, Ohnmachten und Proteste machten Schlagzeilen. Der Exorzist wird auch 52 Jahre später von Fans sowie Kritiker:innen gefeiert und prägte das gesamte Horror-Genre nachhaltig.

Spätere Fortsetzungen, Prequels und Reboots konnten diesen Erfolg nicht wiederholen. Zuletzt scheiterte 2023 Der Exorzist: Bekenntnis an dem Versuch, was sogar zur Absetzung geplanter Sequels führte. Umso größer sind nun die Hoffnungen, dass Flanagan und Johansson der Kult-Reihe endlich neues Leben einhauchen.