22 Jahre Dschungelcamp: Diese legendären Promis haben RTLs erfolgreichste Realityshow bereits gewonnen

Das Dschungelcamp ist Deutschlands beliebteste Realityshow. Hier gibt es alle Gewinner und Gewinnerinnen aus 22 Jahren IBES-Showgeschichte im Überblick.

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! ist in die 19. Staffel gestartet und Fans schwelgen wieder in wohlig warmer Dschungelcamp-Nostalgie. Deshalb werfen wir einen Blick zurück in die RTL-Geschichte und stellen euch alle Gewinner und Gewinnerinnen seit der ersten Staffel im Jahr 2004 vor.

Alle Dschungelkönige und ‑königinnen: Diese Stars haben bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! schon gewonnen

Staffel 1 (2004): Costa Cordalis

Die Schlagerikone ist 2019 verstorben, 2023 nahm sein Sohn Lucas am Dschungelcamp teil.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Staffel 2 (2004): Désirée Nick

Die spitzzüngige Kabarettistin ist bis heute im Reality-TV zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Staffel 3 (2008): Ross Antony

Bei Popstars wurde er in die Band Bro'Sis gecastet, heute ist er ein erfolgreicher Schlagersänger.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Staffel 4 (2009): Ingrid van Bergen

Die ikonische Filmdiva hatte ein bewegtes Leben. 2025 ist sie leider verstorben.

Staffel 5 (2011): Peer Kusmagk

Um Peer Kusmagk ist es ruhig geworden. Bei der Nackt-Datingshow Adam und Eva lernte er seine Frau kennen – gemeinsam teilen sie online ihr Familienglück.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Staffel 6 (2012): Brigitte Nielsen

Brigitte Nielsen wurde als Model und Schauspielerin berühmt und war sogar mit Sylvester Stallone verheiratet. Bis heute tingelt die Glamour-Ikone durch die Medien.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schon gelesen? Sonja Zietlow lästert übers Dschungelcamp

Staffel 7 (2013): Joey Heindle

Joey Heindle machte sich als tollpatschiger Rocker bei DSDS einen Namen, dann folgte die Karriere im Reality-TV. Nach einer Medienpause ist er heute wieder im TV zu sehen.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Staffel 8 (2014): Melanie Müller

Melanie Müller wurde bei Der Bachelor als Busenwunder bekannt, heute wird hauptsächlich darüber berichtet, wenn sie mal wieder vor Gericht steht.

Staffel 9 (2015): Maren Gilzer

Die ehemalige Glücksrad-Fee erwärmte die Herzen der Zuschauer. Später startete sie wieder als Schauspielerin durch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Staffel 10 (2016): Menderes

Bei DSDS wurde Menderes zum Running Gag, doch im Dschungelcamp belohnte ihn das Publikum für seine sympathische Art.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Staffel 11 (2017): Marc Terenzi

Der ehemalige Boyband-Star war mit Pop-Ikone Sarah Connor verheiratet, später machte er psychische Probleme öffentlich. Inzwischen sei er glücklich verliebt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Staffel 12 (2018): Jenny Frankhauser

Jenny Frankhauser ist die Schwester von Kult-Realitystar Daniela Katzenberger. Im Dschungelcamp zeigte sie, dass sie auch ohne ihre Verwandten überzeugt.

Staffel 13 (2019): Evelyn Burdecki

Evelyn Burdecki überzeugte mit ihrer liebenswerten, gutmütigen Art; bis heute ist sie im TV zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Staffel 14 (2020): Prince Damien

Prince Damien gewann 2016 den DSDS-Titel, 2020 konnte er das Dschungelcamp-Publikum überzeugen. Inzwischen arbeitet er als Musical-Darsteller.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Staffel 15 (2022): Filip Pavlović

Filip Pavlović wurde bei verschiedenen Datingshows bekannt; im Dschungelcamp konnte er dann beweisen, dass er mit mehr überzeugen kann als nur mit seinem Sixpack.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Staffel 16 (2023): Djamila Rowe

Djamila Rowe wurde dadurch berühmt, dass sie eine Affäre mit einem Schweizer Botschafter erfand. Danach mauserte sie sich zur beliebten Reality-Ikone.

Staffel 17 (2024): Lucy Diakovska

Lucy Diakovska wurde als Mitglied der No Angels berühmt. Bis heute ist die Band erfolgreich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Staffel 18 (2025): Lilly Becker

Lilly Becker zeigte sich im Dschungelcamp als knallharte Kämpferin. Dafür wurde die Ex von Boris Becker mit dem Sieg belohnt.

Wann läuft das Dschungelcamp 2026

Das Dschungelcamp ist endlich gestartet. Bis zum 9. Februar gibt es täglich zur Primetime eine neue Folge bei RTL und RTL+ zu sehen.