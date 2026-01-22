22 Jahre Dschungelcamp: Diese legendären Promis haben RTLs erfolgreichste Realityshow bereits gewonnen

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! ist in die 19. Staffel gestartet und Fans schwelgen wieder in wohlig warmer Dschungelcamp-Nostalgie. Deshalb werfen wir einen Blick zurück in die RTL-Geschichte und stellen euch alle Gewinner und Gewinnerinnen seit der ersten Staffel im Jahr 2004 vor.
Alle Dschungelkönige und ‑königinnen: Diese Stars haben bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! schon gewonnen
Staffel 1 (2004): Costa Cordalis
Die Schlagerikone ist 2019 verstorben, 2023 nahm sein Sohn Lucas am Dschungelcamp teil.
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Staffel 2 (2004): Désirée Nick
Die spitzzüngige Kabarettistin ist bis heute im Reality-TV zu sehen.
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Staffel 3 (2008): Ross Antony
Bei Popstars wurde er in die Band Bro'Sis gecastet, heute ist er ein erfolgreicher Schlagersänger.
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Staffel 4 (2009): Ingrid van Bergen
Die ikonische Filmdiva hatte ein bewegtes Leben. 2025 ist sie leider verstorben.
Staffel 5 (2011): Peer Kusmagk
Um Peer Kusmagk ist es ruhig geworden. Bei der Nackt-Datingshow Adam und Eva lernte er seine Frau kennen – gemeinsam teilen sie online ihr Familienglück.
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Staffel 6 (2012): Brigitte Nielsen
Brigitte Nielsen wurde als Model und Schauspielerin berühmt und war sogar mit Sylvester Stallone verheiratet. Bis heute tingelt die Glamour-Ikone durch die Medien.
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
- Schon gelesen? Sonja Zietlow lästert übers Dschungelcamp
Staffel 7 (2013): Joey Heindle
Joey Heindle machte sich als tollpatschiger Rocker bei DSDS einen Namen, dann folgte die Karriere im Reality-TV. Nach einer Medienpause ist er heute wieder im TV zu sehen.
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Staffel 8 (2014): Melanie Müller
Melanie Müller wurde bei Der Bachelor als Busenwunder bekannt, heute wird hauptsächlich darüber berichtet, wenn sie mal wieder vor Gericht steht.
Staffel 9 (2015): Maren Gilzer
Die ehemalige Glücksrad-Fee erwärmte die Herzen der Zuschauer. Später startete sie wieder als Schauspielerin durch.
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Staffel 10 (2016): Menderes
Bei DSDS wurde Menderes zum Running Gag, doch im Dschungelcamp belohnte ihn das Publikum für seine sympathische Art.
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Staffel 11 (2017): Marc Terenzi
Der ehemalige Boyband-Star war mit Pop-Ikone Sarah Connor verheiratet, später machte er psychische Probleme öffentlich. Inzwischen sei er glücklich verliebt.
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Staffel 12 (2018): Jenny Frankhauser
Jenny Frankhauser ist die Schwester von Kult-Realitystar Daniela Katzenberger. Im Dschungelcamp zeigte sie, dass sie auch ohne ihre Verwandten überzeugt.
Staffel 13 (2019): Evelyn Burdecki
Evelyn Burdecki überzeugte mit ihrer liebenswerten, gutmütigen Art; bis heute ist sie im TV zu sehen.
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Staffel 14 (2020): Prince Damien
Prince Damien gewann 2016 den DSDS-Titel, 2020 konnte er das Dschungelcamp-Publikum überzeugen. Inzwischen arbeitet er als Musical-Darsteller.
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Staffel 15 (2022): Filip Pavlović
Filip Pavlović wurde bei verschiedenen Datingshows bekannt; im Dschungelcamp konnte er dann beweisen, dass er mit mehr überzeugen kann als nur mit seinem Sixpack.
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Staffel 16 (2023): Djamila Rowe
Djamila Rowe wurde dadurch berühmt, dass sie eine Affäre mit einem Schweizer Botschafter erfand. Danach mauserte sie sich zur beliebten Reality-Ikone.
Staffel 17 (2024): Lucy Diakovska
Lucy Diakovska wurde als Mitglied der No Angels berühmt. Bis heute ist die Band erfolgreich.
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Staffel 18 (2025): Lilly Becker
Lilly Becker zeigte sich im Dschungelcamp als knallharte Kämpferin. Dafür wurde die Ex von Boris Becker mit dem Sieg belohnt.
Wann läuft das Dschungelcamp 2026
Das Dschungelcamp ist endlich gestartet. Bis zum 9. Februar gibt es täglich zur Primetime eine neue Folge bei RTL und RTL+ zu sehen.