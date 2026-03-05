23 Jahre nach Die Wilden Kerle: Das machen die Stars der kultigen Kinderfilm-Reihe heute

23 Jahre ist es nun her, seit der erste Die Wilde Kerle-Film in den deutschen Kinos startete. Bis heute ist die Fußball-Reihe absoluter Kult. Doch was wurde eigentlich aus den Kinderstars der ersten Stunde?

Wer in den 2000er-Jahren ein Kind war und auch nur entfernt etwas mit Fußball anfangen konnte, kam an einer kultigen Filmreihe nicht vorbei: Die Wilden Kerle. Millionen von Kindern fieberten dabei mit, wenn Leon und seine Kumpels auf dem Bolzplatz dafür kämpften, ein für alle Mal den "dicken Michi" zu besiegen. Mittlerweile sind 23 Jahre vergangen, seit der erste Teil der Reihe in die Kinos kam. Aber was wurde eigentlich aus den coolen Kids, die damals über Nacht zu Stars wurden? Wir verraten es euch.

Die Wilde Kerle heute: Das machen die Kinderstars 23 Jahre später

Leon – Jimi Blue Ochsenknecht

Leon war der dickköpfige Anführer der Bande. Gespielt wurde er von Jimi Blue Ochsenknecht (34), der mit dem Fußball-Film über Nacht zum Star wurde. Zunächst sah alles rosig aus für Ochsenknecht, doch seine Teenie-Karriere als Musiker und Schauspieler geriet immer mehr ins Stocken. Jahrelang hörte man kaum etwas von ihm, doch zuletzt hagelte es immer wieder Negativschlagzeilen wegen unbeglichener Rechnungen, die sogar zu einem kurzen Gefängnisaufenthalt führten. Aktuell versucht sich Jimi Blue als Realitystar, unter anderem war er bei Are You The One? - Reality Stars in Love dabei. Zuletzt wurde öffentlich , dass Jimi Blue sich für Mobbingattacken am Wilde-Kerle-Set entschuldigt.

Marlon – Wilson Gonzalez Ochsenknecht

Leons Bruder Marlon wird im Film von Jimi Blues echtem Bruder gespielt: Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35). Auch er ist, wie der Name verrät, ein Spross der deutschen Filmlegende Uwe Ochsenknecht. Wilson Gonzalez startete ebenfalls als Teenie-Star durch und versuchte sich als Musiker. Tatsächlich blieb Wilson Gonzalez aber der Schauspielerei treu und ist bis heute in TV-Produktionen zu sehen. Im letzten Jahr kam sein erstes Kind zur Welt, allerdings hält er seine Familie vollständig privat.

Vanessa – Sarah Kim Gries

Vanessa musste sich ihren Platz im Team erst hart erkämpfen, obwohl sie besser kickt als die meisten Jungs. Gespielt wurde sie von Sarah Kim Gries (36), die inzwischen als Influencerin und Autorin auf Mallorca lebt. Mit dem Starrummel von früher möchte sie nicht mehr viel zu tun haben, denn als junge Frau im Business habe sie unschöne Erfahrungen gemacht. Trotzdem denke sie weitestgehend positiv an die Zeit zurück. Süß: Wie sie BILD.de verriet, stehe die zweifache Mama immer noch im guten Kontakt mit den anderen Stars. Mit Uwe Ochsenknecht spiele sie sogar im selben Tennisverein.

Raban – Raban Bieling

Raban Bieling (32), der auch im Film Raban hieß, setzte nach der Wilde Kerle-Reihe seine Karriere als Film- und Theaterschauspieler fort. Unter anderem ist er seit 2015 in der ZDF-Reihe Lena Lorenz zu sehen. Besonders spannend: 2009 durfte der Schauspieler die Rolle des 16-jährigen Lord Voldemort (Damals noch: Tom Riddle) synchronisieren. Im Theater ist der 32-Jährige regelmäßig zu sehen.

Joschka – Kevin Iannotta

Kevin Iannotta (33) verkörperte in der Filmreihe den Zwerg der Truppe, er war der Jüngste und Kleinste der Wilden Kerle, trotzdem hatte er enormen Biss. Der Darsteller arbeitete als Kinder-Synchronsprecher; 2010 spielte er im Film-Hit Hanni & Nanni mit, doch danach wurde es ruhig um ihn. Stattdessen arbeitet er heute als Bauleiter, nachdem er in München ein Bauingenieurstudium absolvierte.

Juli – Jonathan Beck

Jonathan Beck (34) spielte die Rolle des Juli und hat ähnlich wie die Ochsenknecht-Jungs einen extrem berühmten Vater: Kult-Darsteller und Hörbuch-Legende Rufus Beck, der ebenfalls bei den Wilden Kerlen mit dabei war. Jonathan Beck ist bis heute als Schauspieler aktiv, in so gut wie jeder deutschen TV-Serie war er bereits zu sehen. Seit 2011 ist er mit Sturm der Liebe-Ikone Isabell Stern zusammen, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat.

Markus – Leon Wessel-Masannek

Wie soll es anders sein: Auch Leon Wessel-Masannek (33), der die Rolle des Markus übernimmt, ist der Sohn eines berühmten Mannes: Sein Vater ist Schriftsteller Joachim Masannek, der die Buchvorlage für die Wilden Kerle geschaffen hat. Als Erfinder der knallharten Fußballjungs hat er es sich nicht nehmen lassen, seine beiden Söhne in der Verfilmung auftreten zu lassen. Leon Wessel-Masannek zog sich nach dem Erfolg der Filmreihe vollständig aus der Öffentlichkeit zurück.

Maxi – Marlon Wessel

Auch Marlon Wessel (34) ist der Sohn von Joachim Masannek; er spielte in den Filmen die Rolle des Maxi, der für den härtesten Bums der Welt bekannt ist. Ähnlich wie sein Bruder zog er sich nach Beendigung der Filmreihe aus der Öffentlichkeit zurück. Heute ist kaum etwas über ihn bekannt. Spannend: Ist euch aufgefallen, dass Joachim Masanneks Söhne Leon und Marlon heißen, also genau so wie die Hauptcharaktere Der Wilden Kerle? Das ist kein Zufall: Der Autor gibt bis heute an, dass seine Söhne, die damals extreme Fußballfans waren, maßgeblich an der Schöpfung der Buchreihe beteiligt waren.

Wo kann man Die Wilde Kerle streamen?

Wer Lust hat, eine nostalgische Zeitreise in die 2000er zu wagen, der wird bei Disney+ fündig. Die Wilde Kerle von 2003 kann dort gestreamt werden.