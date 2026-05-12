23 Jahre vor The Boys lernte Karl Urban bei Xena die wichtigste Lektion seiner Karriere: Sie hilft ihm bis heute

Wenige Schauspieler haben in mehr großen Franchises mitgewirkt als Karl Urban. Neben seinem Talent gibt es noch eine andere Eigenschaft, die ihn augenscheinlich sehr beliebt macht.

Karl Urban gehört zu den Stars, die genau wissen, wie viel Glück sie haben. Dass der Schauspieler bereits in so vielen großen Franchises gespielt hat, ist ein Segen für ihn. Von Der Herr der Ringe über Star Trek bis zum Streaming-Megaerfolg The Boys gibt es kaum einen Weg, der nicht irgendwann über den Neuseeländer führt. Karl Urban ist jedoch nicht nur bei den Fans beliebt, sondern auch am Filmset. Und das hat er unter anderem Lucy Lawless zu verdanken, die ihn beim Dreh von Xena - Die Kriegerprinzessin sehr beeindruckt hat.

Karl Urban behandelt jede Person am Set gleich – und zwar mit Respekt und Freundlichkeit

Collider berichtete kürzlich über Karl Urbans neueste Rolle Johnny Cage, die Hauptfigur in Mortal Kombat 2. Dank ihr taucht der Star in einem weiteren großen Franchise auf. Dabei wurde bemerkt, dass Urban dafür bekannt ist, sich am Set äußerst respektvoll und freundlich zu verhalten. Dabei sei es egal, ob es sich um seine Co-Stars, Producer oder auch einfach Mitarbeitende vom Catering handelt.

Wie man mit den Mitarbeitenden am Set umgeht, habe er unter anderem bei Peter Jackson am Set von Herr der Ringe gesehen, erklärt der Star. Und ein paar Jahre vorher zeigte ihm Lucy Lawless, wie sich Hauptdarsteller:innen bei einer Serie verhalten sollten.

Sie war die Nummer eins in dieser Sendung und eine enorme Inspiration für viele im Cast, die dort im Laufe der Zeit mitwirkten; und ich habe mich stets daran erinnert, wie sie das Schiff steuerte. Sie bewahrte sich stets eine positive Einstellung und ermutigte die Crew sowie die Besetzung immer auf einfühlsame Weise dazu, weiter voranzugehen und die Arbeit zu erledigen. Sie war frei von Allüren, stets ansprechbar und eine wahre Führungspersönlichkeit.

Während der Dreharbeiten zu The Boys dachte ich jeden Tag an sie – an ihr Auftreten und daran, wie sie den Maßstab setzte.



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Diese Haltung hat Urban scheinbar auch während seiner Zeit als Hauptdarsteller in The Boys angenommen. Eric Kripke bestätigte laut Collider den Ethos, mit dem der Star seine Kolleg:innen und die Crew anleite: Der Schauspieler sei in dieser Hinsicht "die beste Nr. 1", mit der er je gearbeitet habe, so der Showrunner.

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Bei diesem Verhalten ist es kein Wunder, dass Urban immer wieder für Franchises besetzt wird, die den Fans am Herzen liegen. Gepaart mit seiner Liebe zu seinem Publikum und dem Wissen, wem er seinen Ruhm verdankt, sei es Urban wohl von Herzen gegönnt, noch viele Rollen für uns zu spielen und eine lange Karriere zu begehen.