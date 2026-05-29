24 Jahre haben Fans auf den Film gewartet, jetzt ist er sofort Platz 1 bei Netflix

Der Vorgänger dieses Films ging im Jahr 2000 in die Geschichte ein, die Fortsetzung kam 24 Jahre später endlich in die Kinos. Jetzt erobert der Mega-Blockbuster die Charts bei Netflix.

Für viele zählt Ridley Scotts Historien-Epos Gladiator zu den besten Filmen aller Zeiten. Die Geschichte des von Russell Crowe gespielten Gladiators Maximus, der im antiken Rom für Leben und Ehre kämpft, konnte nicht nur fünf Oscars mit nach Hause nehmen, sondern setzte 2000 auch neue Maßstäbe an das Monumentalkino.

Lange stand eine mögliche Fortsetzung im Raum, 2024 ist Gladiator II endlich in den weltweiten Lichtspielhäusern eingetroffen. Zwei Jahre später darf sich das Netflix-Publikum über den Film im Streaming-Abo freuen, wo er direkt den 1. Platz der Charts erobern konnte.

Gladiator 2 auf Platz 1 bei Netflix: Ridley Scotts heiß erwartete Blockbuster-Fortsetzung

In Gladiator träumte Maximus einst von einem gerechten Rom und gab sein Leben dafür in der Arena. 16 Jahre später ist dieser Traum in Vergessenheit geraten und das Römische Reich wird von zwei korrupten Kaiser-Brüdern regiert, denen ihr hungerndes und gespaltenes Volk ziemlich egal ist.

Zu dieser Zeit kommt der junge Hanno (Paul Mescal) als Gladiator nach Rom, nachdem er nach einem Angriff auf seine Heimat durch den General Marcus Aracius (Pedro Pascal) versklavt und an den Geschäftsmann Marcinus (Denzel Washington) verkauft wurde. Auf dem Schlachtfeld des Kolosseums erhält Hanno die Möglichkeit, sich für den Tod seiner Lieben zu rächen. Doch die Geister der Vergangenheit holen ihn schon bald ein.

Mit einem absoluten Starcast um Pedro Pascal (The Last of Us), Denzel Washington (The Equalizer), Gladiator-Alumna Connie Nielsen sowie Shooting-Star Paul Mescal (Normal People) und einem unglaublichen Budget von über 310 Millionen US-Dollar hatte Gladiator 2 alle Grundvoraussetzungen, eine würdige Fortsetzung zu Scotts Klassiker zu werden. Bei Kritik und Publikum kam der Film dann jedoch eher gespalten an und viele zeigten sich nach der langen Wartezeit enttäuscht.

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Ein Kino-Hit wurde das Sequel trotzdem und spielte rund 460 Millionen US-Dollar wieder ein. Christopher Nolan nannte den Film sogar seinen Lieblingsfilm des Jahres 2024. Bei Netflix wird diese Erfolgsgeschichte nun offenbar fortgesetzt.

So sehen die aktuellen Film-Charts bei Netflix aus (Stand: 29. Mai 2026):

Ridley Scott arbeitet an Gladiator 3

Alle Gladiator-Fans dürfen darüber hinaus bereits auf eine weitere Fortsetzung des Historien-Epos hoffen. Ridley Scott verriet im August 2025 offiziell, dass er an Gladiator 3 arbeite.

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Schon vor dem Kinostart von Gladiator 2 ließ der mittlerweile 88-jährige Regisseur verlauten, dass er sich ein weiteres Sequel vorstellen könne. Offiziell vom Studio abgesegnet ist das Vorhaben allerdings noch nicht. Ob Gladiator 3 also wirklich kommt, bleibt vorerst weiter abzuwarten.