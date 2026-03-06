24 Jahre wollte Vin Diesel dieses Schlachtenepos drehen: Jetzt lebt Denzel Washington bei Netflix seinen Traum

Jahrzehntelang wollte Vin Diesel die Schlachten rund um den Feldherrn Hannibal drehen. Jetzt verwirklicht Netflix das Historienepos, setzt dabei aber auf Oscarpreisträger Denzel Washington.

Seit über 20 Jahren wollte Vin Diesel einen Film über den legendären Feldherren Hannibal Barkas drehen. Doch bereits 2023 berichteten wir, dass Netflix sich des Stoffes annehmen wird, jedoch mit Denzel Washington in der Hauptrolle. Der zeigte bereits in Gladiator 2, wie gut er ins Setting der Antike passt. Lange war es still um das Projekt, doch nun starten laut World of Reel die Dreharbeiten im Juni 2026.

Denzel Washington spielt Feldherr Hannibal für Netflix

Der Film soll die militärischen Feldzüge Hannibals im Zweiten Punischen Krieg gegen das Römische Reich erzählen. Besonders berühmt wurde der karthagische Heerführer für seine spektakuläre Alpenüberquerung im Jahr 218 v. Chr., bei der er mit zehntausenden Soldaten, Reitern und über 30 Kriegselefanten gegen das mächtige Römische Reich zog.

Wenn man sich die großen Namen hinter dem Projekt ansieht, kann man davon ausgehen, dass uns ein großes Epos erwarten dürfte. Regie führt Antoine Fuqua, der mit Washington bereits fünf Filme drehte (Training Day, Die glorreichen Sieben, die Equalizer-Reihe). Hinter der Kamera steht mit Robert Richardson (Inglourious Basterds) zudem ein dreifach Oscar-prämierter Kameramann. Das Drehbuch liefert John Logan, der mit Gladiator bereits einen unvergesslichen Monumentalfilm aufs Papier brachte.

Vin Diesels Traum von der Hannibal-Trilogie platzt

Dass der Film nun endlich Gestalt annimmt, dürfte für Diesel einen bitteren Beigeschmack haben. Denn der investierte in den letzten 20 Jahren viel Zeit und Arbeit in die Umsetzung einer Trilogie mit dem Titel Hannibal the Conqueror. Noch 2021 sprach er in einem Interview mit Men's Health davon, dass er sich fest vorgenommen habe, das Projekt zu realisieren.

Doch nun muss sich Diesel endgültig von seinem Herzensprojekt verabschieden. Ein Trost dürfte sein, dass der Action-Star aktuell alle Hände voll zu tun hat, die Fast & Furious-Reihe zu einem würdigen Abschluss zu bringen. Der US-Kinostart für Fast Forever ist für den 17. März 2028 geplant. Wann wir die große Hannibal-Verfilmung sehen können, ist noch nicht bekannt.