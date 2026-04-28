25 Jahre Scrubs: Die beste Folge bricht uns bis heute das Herz

Scrubs feiert heute seinen 25. Geburtstag. Im Lauf der Zeit hat uns die Serie viele glückliche Stunden beschert. Mit einer Folge brach sie jedoch einer ganzen Generation das Herz.

Lustig, traurig, nachdenklich – in der Sitcom Scrubs – Die Anfänger war für jeden etwas dabei. Das machte den großen Reiz der Serie aus. Kein Wunder, dass es sich bei der besten Episode von Scrubs gleichzeitig auch um jene handelt, die uns alle Rotz und Wasser heulen ließ.

Bei der IMDb haben sich 6841 Fans versammelt und sie im Schnitt mit 9,7 von 10 Punkten bewertet. Da kommt bisher auch keine Folge des Revivals Scrubs heran, obwohl es uns auch schon ab und zu das Herz gebrochen hat.

Die tragischste und beste Folge von Scrubs

Scrubs war schon immer eine emotionale Achterbahnfahrt. Wie sollte es bei einer Krankenhausserie anders sein? In jeder Folge passieren aufwühlende Ereignisse. Mal bringen sie uns zum Lachen, mal zum Weinen. Besonderen Eindruck hat die Staffel 3, Folge 14 hinterlassen: Meine Schuld. Es ist das mit Abstand berührende Kapitel der Serie.

In Meine Schuld erleben wir die Fortsetzung einer Geschichte, die in Staffel 1, Folge 22 (Meine Zweifel) und Folge 23 (Mein Held) begann. Ben Sullivan (Gaststar Brendan Fraser), der Bruder von Jordan (Christa Miller) und der beste Freund von Dr. Cox (John C. McGinley) kommt ins Sacred Heart Hospital, weil er sich versehentlich einen Nagel durch die Hand gerammt hat.

Im Verlauf der Untersuchungen wird festgestellt, dass Ben an Leukämie erkrankt ist. Wir sehen Ben erst in Staffel 3, Folge 14 wieder.

Mit dem emotionalen Twist hat uns Scrubs hart erwischt

In Meine Schuld möchte Dr. Cox den Geburtstag seines Sohnes feiern und überlässt J.D. (Zach Braff) die Nachuntersuchung. Dann stirbt urplötzlich ein Patient und Dr. Cox gibt seinem jungen Schützling die Schuld daran. Erst am Ende der Episode wird klar, dass nicht der ältere Herr im Krankenhaus verstorben ist, sondern Ben. Doch die Folge führt uns clever hinters Licht.

Ben erscheint Dr. Cox im Laufe der Episode als Einbildung. Erst, als er glaubt, sich auf dem Geburtstag seines Sohnes zu befinden, wird ihm klar: Er ist eigentlich auf Bens Beerdigung. Auch wir merken erst beim zweiten Anschauen der Episode, dass keine andere Person mehr mit Ben interagiert, obwohl er in jeder Szene mit Dr. Cox als "Geist" anwesend ist. Lob gilt an dieser Stelle den Drehbuchautoren Neil Goldman und Garrett Donovan sowie Regisseur Chris Koch.

Mit Bens Tod lieferte Scrubs einen absolut ergreifenden Serienmoment mit Gänsehautgarantie. Denn spätestens, wenn sogar der sonst so harte Dr. Cox bei dem Begräbnis mit den Tränen ringt und der Song Winter von Josh Radin erklingt, bleibt auch bei uns kein Auge trocken.

Wenn ihr zum 25-jährigen Jubiläum von Scrubs auch nur eine Folge schaut, dann sei euch Meine Schuld ans Herz gelegt – sie wird es zerreißen.