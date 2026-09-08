27 Jahre alt, 9 Filme und 1 Oscar: Eine der besten Schauspielerinnen kehrt in einem Monat zurück

Diese Schauspielerin war eine Entdeckung im letzten Tarantino-Meisterwerk und stieg dann als junge Oscar-Gewinnerin zum Mega-Star auf. Bald erscheint der neue Kinofilm mit ihr über einen riesigen Skandal.

Vor dem rauschhaften Adrenalinschub Anora galt die junge Schauspielerin Mikey Madison als aufstrebendes Talent. Mit ihrem Sieg als Beste Hauptdarstellerin bei der Oscarverleihung 2025 stieg sie aber sofort zum Mega-Star ihrer Generation auf.

Jetzt dauert es nur noch ein paar Wochen, bis mit The Social Reckoning der neue Kinofilm mit Madison im Kino startet. Gleichzeitig ist es die Fortsetzung zu einem der besten Filme des 21. Jahrhunderts.

Bald im Kino: The Social Reckoning mit Mikey Madison über Mark Zuckerberg-Skandal

Der neue Film von Regisseur und Drehbuchautor Aaron Sorkin (Molly's Game) setzt The Social Network fort, den die Moviepilot-Redaktion zum besten Film des letzten Jahrzehnts gekürt hat. Darin zeichnet Meisterregisseur David Fincher (Fight Club) den Aufstieg von Mark Zuckerbergs Social-Media-Gigant Facebook nach.

In The Social Reckoning, der ohne Finchers Beteiligung entstanden ist, wird der reale Leak interner Facebook-Dokumente und die Verwicklungen daraus aufgegriffen. Im neuen Film spielen Mikey Madison und The Bear-Star Jeremy Allen White die Facebook-Mitarbeiterin Frances Hauge und den Tech-Reporter Jeff Horowitz. Während dieser Machenschaften des Mega-Konzerns aufdecken will, wird Frances zur Whistleblowerin, die weitreichende Geheimnisse preisgibt. In The Social Reckoning spielt Jeremy Strong (Succession) statt Jesse Eisenberg die Rolle von Facebook-Chef Mark Zuckerberg.

Hier könnt ihr noch einen deutschen The Social Reckoning-Trailer schauen:

The Social Reckoning - Trailer (Deutsch) HD

Nach einer frühen Rolle in der FX-Serie Better Things sorgte Mikey Madison als Charles Manson-Anhängerin Sadie in Quentin Tarantinos Once Upon a Time ... in Hollywood 2019 für größeres Aufsehen. Mit insgesamt neun Filmen in ihrer Vita, darunter der fünfte Scream-Teil, brachte ihr der Oscar-Gewinn für die Hauptrolle in Sean Bakers Anora den endgültigen Durchbruch. The Social Reckoning markiert nun die erste große Kino-Hauptrolle der 27-Jährigen seit diesem Meilenstein.

Wann startet das Facebook-Skandal-Drama genau im Kino?

Falls ihr jetzt neugierig geworden seid, müsst ihr euch nur noch bis zum 8. Oktober 2026 gedulden. Dann startet The Social Reckoning in den deutschen Kinos. Falls ihr bis dahin nochmal The Social Network schauen wollt, hilft euch ein HBO Max-Abo. Hier könnt ihr das David Fincher-Meisterwerk jederzeit in der Flatrate streamen.

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