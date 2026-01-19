28 Years Later-Star schnappt sich skurriles Souvenir vom Set und machte Ralph Fiennes neidisch: "Ich wollte den"

Die Horror-Fortsetzung 28 Years Later: The Bone Temple macht nicht nur wegen blutigen Zombie-Szenen Schlagzeilen, sondern auch wegen eines gut bestückten Protagonisten.

Im düsteren Horror-Sequel 28 Years Later: The Bone Temple kommen wir den Infizierten in mehreren Hinsichten erstaunlich nah. Der Körperbau von Samson (Chi Lewis-Parry) machte nach einem völlig nackten Auftritt zahlreiche Schlagzeilen – insbesondere aufgrund des großen Genitals der Figur, wie etwa GQ zeigt. Nun klärt ein Interview mit Co-Star Ralph Fiennes den Verbleib der künstlichen Penisprothese auf, die extra für 28 Years Later: The Bone Temple angefertigt wurde.

Das geschah mit dem künstlichen Penis aus 28 Years Later: The Bone Temple

In einem Interview mit Thomas Duke, besser bekannt für den Instagram-Kanal @steppingthroughfilm , verriet Lewis-Parry, dass er den künstlichen Penis für seinen entblößten Auftritt vom Set mitgehen ließ. Sein Co-Star Ralph Fiennes reagiert neidisch: “Ich wollte den!" Worauf Lewis-Parry erwidert: “Ich regele das für dich.”

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Gegensatz zu seinem Kollegen gibt Fiennes an, keine Andenken an Filmdrehs zu behalten – es sei denn, es handle sich um etwas “besonders Wertvolles”. Lewis-Parry hingegen schnappt sich offenbar regelmäßig verschiedenste Souvenirs, beispielsweise auch eine der viel diskutierten Knochen-Requisiten der 28 Years Later-Filme:

Ich bewahre alle meine Drehbücher auf, ich bewahre alle Call Sheets auf – und dann werde ich mein Bestes tun, um mir vor dem Ende [der Dreharbeiten] noch etwas zu sichern. Etwas, das mit mir zu tun hat. Ich habe zum Beispiel – ich weiß nicht, ob ich das erzählen sollte – ich habe einen von Kelsons Schädeln.

Wie geht es nach The Bone Temple mit 28 Years Later weiter?

Mit 28 Years Later: The Bone Temple startete kürzlich der zweite von drei geplanten 28 Years Later-Filmen. Nachdem zwischen Teil 1 und Teil 2 nur ein Jahr lag, werden wir uns für den bisher unbetitelten Teil 3 wohl noch bis 2027 oder 2028 gedulden müssen. 28 Years Later: The Bone Temple läuft seit dem 15. Januar 2026 im Kino.