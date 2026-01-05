29 Jahre nach Titanic erklärt Avatar 3-Regisseur James Cameron, wie er die Katastrophe überlebt hätte

War ein Überleben auf der sinkenden Titanic möglich? James Cameron offenbart 29 Jahre nach seinem Erfolgsfilm, mit welchem Plan er dem Tod auf dem sinkenden Schiff entgangen wäre.

Auch fast 30 Jahre nach dem Erscheinen von Titanic (1997) wird die größte Frage des Films immer noch heiß diskutiert: Hätten Jack und Rose zusammen auf die schwimmende Tür gepasst? James Cameron ließ sich zum 25-jährigen Jubiläum dazu bewegen, drei Überlebens-Szenarien zu testen, um Antworten zu finden.

Die eigentliche Frage an das Publikum ist jedoch, wie man sich selbst mitten in der Katastrophe verhalten hätte, um den Untergang des Schiffs zu überleben. Darauf gab der Regisseur nun eine überraschend berechnende Antwort.

Avatar 3-Regisseur James Cameron weiß genau, was er als Passagier bei der Titanic-Katastrophe getan hätte

Auch in seinem neusten Film Avatar 3: Fire and Ash lässt Cameron seine Leidenschaft für filmische Wasserausflüge nicht los. Der Hollywood Reporter nahm das zum Anlass, um den Filmemacher zu fragen: Was hätte er getan, nachdem die Titanic den Eisberg gerammt hat? Einschränkende Parameter für den Kampf ums Überleben: Er reist als Passagier der zweiten Klasse (wird also nicht unten eingeschlossen) und ist allein unterwegs (schützt also keine Familie). Camerons Antwort zeigt, dass er sich darüber durchaus schon Gedanken gemacht hat:

Die meisten Menschen hätten nicht den Mut besessen, ins Wasser zu springen. Sie konnten einfach nicht glauben, dass das Schiff wirklich sinken würde. Aber wenn man sich absolut sicher gewesen wäre, dass es sinkt, und man nicht in einem Rettungsboot säße, dann springt man genau in dem Moment ins Wasser neben das Boot, in dem es ablegt.

Sobald sie weggerudert waren, war man aufgeschmissen. Aber würden sie einen ertrinken lassen, solange die Titanic noch da ist und alle zusehen? Nein, sie würden einen hochziehen, und die Offiziere würden sagen: 'Tja, verdammt, da kann ich jetzt auch nichts mehr machen.' Boot Nummer 4 wäre dafür gut geeignet gewesen.

Wenn er also auf dem rechtmäßigen Weg keinen Platz in einem Rettungsboot ergattert hätte, hätte Cameron auf eine Mischung aus Nächstenliebe und Scham vor der Verurteilung durch fremde Augen gesetzt, um zu überleben.

