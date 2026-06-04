3,2 Milliarden (!) spielte sie im Kino ein: Nach 11 Jahren kehrt eine der größten Reihen aller Zeiten zurück und hier ist der erste Trailer

Eines der größten Blockbuster-Franchises überhaupt wird nach 11-jähriger Pause auf die Leinwand zurückkehren. Diesmal wird es offenbar heiß – so heiß, dass ein Ende der Eiszeit droht.

Es kehrt eine neue Eiszeit zurück – und zwar in den Kinosaal: Ice Age 6: Boiling Point kehrt im Februar 2027 zurück auf die große Leinwand. Einen ersten Teaser gibt es schon jetzt zu sehen.

Schaut hier den ersten Teaser zu Ice Age 6:

Ice Age Boiling Point - Teaser (English) HD

Ice Age 6 bringt Milliardenreihe zurück: So geht es im neuen Teil weiter

Wie Variety bereits 2025 berichtete, wird Teil 6 seine Held:innen – unter ihnen etwa Mammut Manny (Originalstimme: Ray Romano), Tiger Sid (John Leguizamo) und Rattenhörnchen Scrat (Chris Wedge) in eine neue Welt führen, die in der bisherigen Handlungsbeschreibung auch als "Lost World" betitelt wird. Der Titel "Boiling Point" (dt. Siedepunkt) könnte sich auf die Erderwärmung beziehen.

Mit Teil 6 kehrt ein extrem profitables Animationsuniversum ins Kino zurück: Wie The Numbers aufführt, spielten die bisherigen Leinwandfilme etwa 3,2 Milliarden US-Dollar weltweit ein.

Wann genau erscheint Ice Age 6: Boiling Point im Kino?

Ice Age 6 wird am 4. Februar 2027 in den deutschen Kinos erscheinen. Damit liegen knappe 11 Jahre zwischen Teil 5 und seinem Sequel.

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