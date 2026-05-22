"3.400 Klapperschlangen": Yellowstone-Fortsetzung Dutton Ranch konfrontierte Stars am neuen Drehort mit unerwarteter Plage

Am neuen Set in Texas erforderte das Yellowstone-Spin-off Dutton Ranch von Cast und Crew, die hier nicht heimisch waren, Nerven aus Stahl. Denn die Zahl der ungebetenen Schlangen beim Dreh war enorm hoch.

Heute erscheint mit "Höhere Gewalt und Geschäft" schon die 3. Folge der neuen Serie Dutton Ranch bei Paramount+. Yellowstone-Fans feiern die Rückkehr der Figuren Beth (Kelly Reilly) und Rip (Cole Hauser) in ihrem eigenen modernen Western-Sequel. Der Umzug des Sequels nach Texas brachte allerdings auch ein paar gefährliche Herausforderungen mit sich – etwa jede Menge Klapperschlangen.

Yellowstone-Fans kommen nicht über den Namen einer Figur aus Dutton Ranch hinweg

Dutton Ranch ist die Yellowstone-Fortsetzung, auf die wir gewartet haben. Die hohen Bewertungen bei Moviepilot (7,5 von 10 Punkten), IMDb (8,5 von 10 Punkten) und Rotten Tomatoes (87 Prozent positive Besprechungen bei der Kritik, 81 Prozent beim Publikum) sprechen eine deutliche Sprache, wie gut das Spin-off ankommt.

Der Drehortwechsel von Montana nach Texas brachte allerdings auch neue tierische Gefahren mit sich, wie Kelly Reilly und Cole Hauser in der Talkshow von Kelly Clarkson verrieten. Nach ihren Erfahrungen mit Klapperschlangen in ihrer texanischen Heimatstadt Fort Worth gefragt, konnte Hauser sogar konkrete Zahlen nennen:

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In den 8 Monaten [der Dreharbeiten von Dutton Ranch] kamen wir auf 3.400 Klapperschlangen.

Beth-Darstellerin Kelly Reilly erklärte darüber hinaus:

Wir haben sechs Schlangen-Verantwortliche am Set, die sich um die Tiere kümmern. Ich renne in hochhackigen Schuhen durch die Felder und bete immer: 'Bitte lass sie alle Schlangen gefunden haben!' Sie heben sie einfach nur hoch und legen sie weit entfernt von uns wieder ab. Hattet ihr beim Dreh nicht sogar eine Schlangengrube entdeckt, Cole?

Ihr Dutton Ranch-Co-Star Cole Hauser erzählte daraufhin:

Ich will nicht zu viel verraten, wenn ich sage, dass es [in Dutton Ranch] wieder einen 'Bahnhof' [also einen Ort wie in Yellowstone zur Leichenentsorgung] gibt. An einem besonderen Ort wollten wir das nachts filmen und mussten wieder umkehren. [Regisseurin und Kamerafrau] Christina Alexandra Voros fand 40 oder 50 Klapperschlangen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Cast von Yellowstone- und Taylor Sheridan-Serien für das richtige Western-Flair mit harschen Bedingungen umgehen musste. The Madison-Hauptdarstellerin Michelle Pfeiffer drehte beispielsweise zuletzt eine Zeit lang "ohne Badezimmer, Essen oder Klimalage".

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Wann und wo streamt das Yellowstone-Sequel Dutton Ranch?

Noch bis zum 24. Mai 2026 könnt ihr die erste Folge Dutton Ranch gratis streamen. Gleich in den ersten Episoden haben die Klapperschlangen auch in der Yellowstone-Fortsetzung schon einen Auftritt.

Ansonsten zeigt Paramount+ wöchentlich neue Folgen von Dutton Ranch. Die nächste, Folge 4, startet also am 29. Mai 2026. Insgesamt umfasst Staffel 1 des Yellowstone-Ablegers 9 Folgen.