3 bekommen, aber nur 2 bezahlen: Heimkino-Fans kommen gerade bei über 200 Filmen günstiger weg – dank Amazon-Aktion!

Amazon hat gerade eine Vielzahl an Filmen auf 4K-Blu-ray im Dreierpack günstiger im Angebot. Wer drei kauft, muss nur zwei bezahlen.

Über 200 Filme sind im Rahmen von Amazons aktueller 3-für-2-Aktion günstiger zu bekommen * und laden dazu ein, die heimische Disc-Sammlung zu vervollständigen. Bis zum 26. Oktober könnt ihr euch auf der Aktionsseite drei 4K-Blu-rays aussuchen und müsst nur zwei davon bezahlen. Der reduzierte Preis wird an der Kasse berechnet. Mit dabei sind neben einigen aktuellen Filmen wie üblich auch diverse Klassiker.

3 für 2 Filme bei Amazon Deal Jetzt zum Angebot





3 für 2: Über 200 4K-Blu-rays bei Amazon vergünstigt

So gibt es zum Beispiel das im Heimkino erst in diesem Jahr erschienene Historien-Action-Spektakel Gladiator II von Ridley Scott *, ebenso wie der gefeierte Vorgänger Gladiator mit Russel Crowe *. Ebenfalls noch recht neu ist das Oscar-prämierte Architekten-Drama Der Brutalist mit Adrien Brody *, ebenso wie der robotische Puppen-Horror M3gan * oder die jüngste Vampirverfilmung von Nosferatu – Der Untote *.

Auch mit an Bord sind diverse Filmsammlungen und Collector's Editionen, was sich in Sachen Disc-Umfang so richtig lohnt. Dazu zählen etwa die beliebte Auto-Action-Reihe Fast & Furious als 9-Movie-Collection *, Filmklassiker von Alfred Hitchcock als 6-Movie Collector's Edition * oder jede Menge Dino-Action mit der Jurassic World Ultimate Collection * und sechs Filmen der Reihe. Dazwischen finden sich auch viele weitere Klassiker, wie Forrest Gump *, Pulp Fiction * oder Einzelteile der Mission: Impossible-Reihe, darunter Dead Reckoning *.

Jetzt zur Übersicht: 3 für 2 Filme bei Amazon !*

Wie üblich gibt es bei vielen der 4K-Blu-rays in UHD-Auflösung oft auch die regulären Blu-rays in Full HD dazu. Mit Preisen von teils im oberen zweistelligen Bereich für die Boxen, kann das Einsparpotenzial der aktuellen 3-für-2-Aktion bei Amazon dabei durchaus sehr hoch ausfallen. Alle qualifizierten Filme der Aktion findet ihr auf der Übersichtsseite bei Amazon *.

Weitere Angebote und aktuelle Streaming-Hits

Wenn ihr auf der Suche nach weiteren lohnenden Heimkino-Deals seid, könnt ihr einen Blick auf unsere Übersichtsseite zu aktuellen Angeboten rund um vergünstigte TVs, Soundbars und Co. werfen. Interessiert ihr euch hingegen nicht für Blu-rays, sondern für Streaming, halten wir hier aktuelle Neuerscheinungen und Highlights für euch parat.

So könnt ihr unter den bekanntesten Streaming-Anbietern, wie Netflix, Amazon Prime, Disney+, Sky Ticket und vielen mehr, ganz einfach auswählen und seht alle verfügbaren Angebote aktueller Serien und Filme sowie die besten Angebote des Monats fein säuberlich aufgelistet.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.