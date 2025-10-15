Deal

3 bekommen, aber nur 2 bezahlen: Heimkino-Fans kommen gerade bei über 200 Filmen günstiger weg – dank Amazon-Aktion!

15.10.2025 - 15:45 Uhr
3 bekommen, aber nur 2 bezahlen: Heimkino-Fans kommen gerade bei über 200 Filmen günstiger weg – dank Amazon-Aktion!
Universal
3 bekommen, aber nur 2 bezahlen: Heimkino-Fans kommen gerade bei über 200 Filmen günstiger weg – dank Amazon-Aktion!
0
0
Amazon hat gerade eine Vielzahl an Filmen auf 4K-Blu-ray im Dreierpack günstiger im Angebot. Wer drei kauft, muss nur zwei bezahlen.

Über 200 Filme sind im Rahmen von Amazons aktueller 3-für-2-Aktion günstiger zu bekommen * und laden dazu ein, die heimische Disc-Sammlung zu vervollständigen. Bis zum 26. Oktober könnt ihr euch auf der Aktionsseite drei 4K-Blu-rays aussuchen und müsst nur zwei davon bezahlen. Der reduzierte Preis wird an der Kasse berechnet. Mit dabei sind neben einigen aktuellen Filmen wie üblich auch diverse Klassiker.

3 für 2 Filme bei Amazon

Deal

Jetzt zum Angebot


3 für 2: Über 200 4K-Blu-rays bei Amazon vergünstigt

So gibt es zum Beispiel das im Heimkino erst in diesem Jahr erschienene Historien-Action-Spektakel Gladiator II von Ridley Scott *, ebenso wie der gefeierte Vorgänger Gladiator mit Russel Crowe *. Ebenfalls noch recht neu ist das Oscar-prämierte Architekten-Drama Der Brutalist mit Adrien Brody *, ebenso wie der robotische Puppen-Horror M3gan * oder die jüngste Vampirverfilmung von Nosferatu – Der Untote *.

Auch mit an Bord sind diverse Filmsammlungen und Collector's Editionen, was sich in Sachen Disc-Umfang so richtig lohnt. Dazu zählen etwa die beliebte Auto-Action-Reihe Fast & Furious als 9-Movie-Collection *, Filmklassiker von Alfred Hitchcock als 6-Movie Collector's Edition * oder jede Menge Dino-Action mit der Jurassic World Ultimate Collection * und sechs Filmen der Reihe. Dazwischen finden sich auch viele weitere Klassiker, wie Forrest Gump *, Pulp Fiction * oder Einzelteile der Mission: Impossible-Reihe, darunter Dead Reckoning *.

Wie üblich gibt es bei vielen der 4K-Blu-rays in UHD-Auflösung oft auch die regulären Blu-rays in Full HD dazu. Mit Preisen von teils im oberen zweistelligen Bereich für die Boxen, kann das Einsparpotenzial der aktuellen 3-für-2-Aktion bei Amazon dabei durchaus sehr hoch ausfallen. Alle qualifizierten Filme der Aktion findet ihr auf der Übersichtsseite bei Amazon *.

Weitere Angebote und aktuelle Streaming-Hits

Wenn ihr auf der Suche nach weiteren lohnenden Heimkino-Deals seid, könnt ihr einen Blick auf unsere Übersichtsseite zu aktuellen Angeboten rund um vergünstigte TVs, Soundbars und Co. werfen. Interessiert ihr euch hingegen nicht für Blu-rays, sondern für Streaming, halten wir hier aktuelle Neuerscheinungen und Highlights für euch parat.

So könnt ihr unter den bekanntesten Streaming-Anbietern, wie Netflix, Amazon Prime, Disney+, Sky Ticket und vielen mehr, ganz einfach auswählen und seht alle verfügbaren Angebote aktueller Serien und Filme sowie die besten Angebote des Monats fein säuberlich aufgelistet.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.


Das könnte dich auch interessieren

Kommentare

Aktuelle News

Weitere NewsAus der Kategorie