Die 1. Staffel des Sci-Fi-Mammutwerks 3 Body Problem von den Game of Thrones-Machern erschien 2024 bei Netflix. Was kaum jemand weiß: Staffel 2 startet schon in wenigen Wochen und Staffel 3 wird es definitiv auch geben.

3 Body Problem war die große nächste Sci-Fi-Hoffnung von Netflix. Nachdem sich David Benioff und D.B. Weiss als Showrunner von Game of Thrones in die Geschichtsbücher geschrieben haben, wartete die Welt gespannt auf ihr nächstes Projekt. Doch die Verfilmung des ultrakomplexen Sci-Fi-Romans Die 3 Sonnen von Cixin Liu blieb hinter den Erwartungen zurück und zwei Jahre war es weitestgehend still um die Fortsetzung.

Aber Fans können aufatmen: Staffel 2 kommt bereits im Januar 2027 und Staffel 3 wird schon gedreht. Vor Kurzem erschien sogar der erste Teaser-Trailer zu den nächsten Folgen, den ihr oben schauen könnt.

Nach dem Start von 3 Body Problem musste erst um die Verlängerung gebangt werden

Auf dem Papier müsste die (damals) teuerste Sci-Fi-Serie von Netflix von den Game of Thrones-Machern nach epischer Sci-Fi-Buchvorlage eigentlich ein Überflieger sein. Tatsächlich schaffte es die Serie aber weder in die All-Time-Charts von Netflix, noch wurde viel darüber geredet. Sie verebbte schnell und verschwand im Backkatalog neben all den Thrillern und True-Crime-Serien. Ich selbst fand sie, als großer Sci-Fi-Fan, absolut gelungen, ansprechend und neben ein paar erzäherlischer Schwächen vor allem visuell atemberaubend.

Die Bücher habe ich abgebrochen, weil sie mir zu trocken waren – die Serie arbeitet den Stoff angemessen anspruchsvoll, aber auch zusammengefasst, für ein Serienpublikum auf. In meinem Seriencheck zu Staffel 1 habe ich zur kollektiven Entschuldigung für die Game of Thrones-Macher aufgerufen.

Zwei Monate nach Start der 1. Staffel im Jahr 2024 gab es dann trotz Kritiken- und Aufrufszahlen-Ernüchterung die erleichternde Nachricht, dass Netflix 3 Body Problem in irgendeiner Form zu einem Abschluss führen möchte und weitere Folgen gedreht werden. Ob es ein Film oder mehrere Folgen, geschweige denn mehrere Staffeln sein sollen, war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. 2025 kam die Bestätigung, dass nach einer 2. Staffel sogar noch eine 3. Staffel kommen wird – die gerade gedreht wird, schreibt Whats on Netflix .

Worum geht es in diesem ultrakomplexen Sci-Fi-Epos und was erwartet uns in Staffel 2 und 3?

3 Body Problem schaut sich am besten, wenn man vorher nichts darüber weiß. Das langsame Verstehen, wie die Zeitebenen und Thematiken ineinandergreifen, ist hier Teil des Seherlebnisses. Es ist eine Serie, deren Staffeln nach riesigen Twists sehr unterschiedlich ausfallen werden. Wer zu neugierig ist, kann weiterlesen:

Es beginnt während er Kulturrevolution in China der 1960er Jahre mit der jungen Astrophysikerin Ye Wenjie (Zine Tseng). Sie trifft in einer Militärbasis eine schicksalshafte Entscheidung, als sie ein Signal aus dem All empfängt. Einige Jahrzehnte später bricht Chaos in der Welt aus – unerklärliche Selbstmorde, verwirrende Teilchenbeschleuniger-Ergebnisse und seltsame Countdowns auf der Retina sind nur die Spitze des Eisbergs.

Eine Gruppe von fünf Akademiker:innen, die Oxford Five, darunter Eiza González und GoT-Star John Bradley, stehen in dieser Zeitebene im Zentrum der zilisationsbedrohenden Entwicklung. Da uns das Ende von Staffel 1 Mitten in der Luft der rasanten Entwicklungen hängen lässt, ist es eine Freude, dass es weitergeht.

Wann kommen Staffel 2 und 3?

Auch wenn Netflix selbst in einer Pressemitteilung verkündete, dass 3 Body Problem noch 2026 weitergehen wird, wurde das Datum nun auf Januar geschoben. Die 2. Staffel 3 Body Problem kommt am 7. Januar 2027 zu Netflix. Wenn der Rhythmus aufrecht erhalten wird. Die 3. Staffel könnte Anfang 2028 folgen.

Ein thematisch ähnlicher Artikel erschien zuerst bei unserer internationalen Schwesternseite AdoroCinema. Dieser Artikel erschien erstmals im Juli 2026 bei Moviepilot. Wir haben ihn aktualisiert.