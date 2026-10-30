3 geniale Horrorfilme bei Netflix, die sich jetzt an Halloween besonders lohnen

Das große Halloween-Wochenende steht vor der Tür. Wir sind die besten Horrorfilme bei Netflix durchgegangen und haben euch drei besondere Titel herausgesucht, falls ihr noch Empfehlungen braucht.

Es ist schon kalt und dunkel: perfekte Voraussetzungen für einen schaurig-gemütlichen Halloween-Filmabend. Horror-Fans fiebern seit Monaten auf dieses Wochenende hin, an dem die bewegten Bilder des Fürchtens in all ihrer Pracht und Vielfalt zelebriert werden können. Und einige davon befinden sich bei Netflix im Streaming-Abo.

Solltet ihr etwas erschlagen sein von der Auswahl – keine Panik! Wir haben uns durch den Katalog gewühlt und nach spannenden Filmen Ausschau gehalten. Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr an Halloween bei Netflix schauen sollt, findet ihr hier vielleicht etwas Inspiration, angefangen bei einem ultra-harten Endzeit-Thriller.

Halloween-Film-Tipp bei Netflix Nr. 1: The Bone Temple

28 Years Later: The Bone Temple kam erst Anfang des Jahres ins Kino und schockiert jetzt bei Netflix mit einer Geschichte, die sich in die düstersten Abgründe der menschlichen Seele vorwagt. In der Fortsetzung, die nur wenige Minuten nach den Ereignissen von 28 Years Later einsetzt, folgen wir dem jungen Spike, der von einem mordlustigen Kult durch das postapokalyptische Großbritannien gezerrt wird.

Nia DaCosta inszeniert diesen Albtraum wie einen Countdown auf die Ankunft des Teufels hinfiebert. Zwischen all dem Foltern und Töten offenbart sich aber noch eine zweite Ebene, auf der sich Ralph Fiennes auf die Suche nach dem letzten Funken Menschlichkeit begibt – völlig ahnungslos, dass wir uns am Ende in einem ganzen Meer aus Funken befinden, die gleichermaßen hoffnungsvoll wie zerstörerisch sind.

Halloween-Film-Tipp bei Netflix Nr. 2: Scream

Einer der großen Horrorklassiker darf natürlich nicht fehlen. Der beste, den ihr bei Netflix streamen könnt, ist Scream. Macht euch gefasst auf einen Metahorror, der drei Dekaden nach seinem Erscheinen nichts von seiner Faszination verloren hat. Es ist geradezu verblüffend, wie clever die ganzen Twists und Turns auch heute noch wirken, wenn jeder seine Letterboxd-Four für einen Ghostface-Anruf schon vorbereitet hat.

Lässt man sich erst einmal auf Wes Cravens Gruselspiel mit doppeltem Boden ein, muss man aufpassen, dass man sich nicht darin verliert. Nicht nur zieht der spannende Slasher-Plot in den Bann. Auch die einzelnen Figuren sind gekonnt geschrieben und weit mehr als die üblichen Opfer eines Serienkillers, der in einer Vorstadt sein Unwesen treibt. Die perfekte Balance aus Horror und Humor: Scream ist ein Must-see!

Halloween-Film-Tipp bei Netflix Nr. 3: Blair Witch Project

Zum Abschluss haben wir einen Horrorfilm für euch, den ihr trotz seiner knappen Laufzeit von nur 80 Minuten nie wieder vergessen werdet. Blair Witch Project entführt in verwackelten Found-Footage-Aufnahmen in einen Wald, aus dem es kein Entkommen gibt. Anfangs wirkt alles locker und einfach – es wird sogar infrage gestellt, ob zwischen all den Ästen überhaupt eine Gefahr lauert. Doch da ist es schon zu spät.

Blair Witch Project lockt uns immer tiefer in ein Labyrinth aus raschelnden Blättern und stellt unsere Vorstellungskraft sowie Mythen auf die Probe. Mit rudimentären Mitteln haben Daniel Myrick und Eduardo Sánchez ein Spannungsmeisterwerk geschaffen, das trotz seiner minimalistischen Gestaltung keine Grenzen in seinem Grauen kennt. Am Ende genügt eine einfache Einstellung, um für immer zu verstören.

Damit seid ihr an Halloween gut versorgt. Wenn ihr noch mehr Horror-Tipps bei Netflix sucht, könnt ihr auch bei der Final Destination-Reihe vorbeischauen – da lohnt sich eigentlich jeder Teil. Richtig hart geht es in den neuen Evil Dead-Filmen und Bring Her Back zu. Ein Rewatch von Jennifer's Body kann nie schaden. Ansonsten sehenswert: The Others (Grusel-Horror) und Beetlejuice Beetlejuice (Komfort-Horror).