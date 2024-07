3 Spiele für 49 Euro: Schnappt euch beliebte Games für alle Plattformen zu Schnäppchen-Preisen

MediaMarkt und Saturn locken Gamer:innen wieder in ihren Online-Shop mit der beliebten 3 Spiele für 49 Euro Aktion. Auch Amazon zieht mit dem gleichen Angebot nach, hat aber eine andere Auswahl.

Bei MediaMarkt * und Saturn * könnt ihr euch jetzt 3 Spiele für nur 49 Euro sichern. Bei solchen Aktionen sind natürlich nicht die aller neusten Titel vertreten, dennoch ist die Auswahl sehr gut und beinhaltet viele Games von Entwickler Ubisoft. Noch bis einschließlich den 12. August könnt ihr euch die beliebten Spiele für die PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox und PC zum Schnäppchenpreis sichern.

3 Spiele für 49 Euro bei MediaMarkt Deal Zu MediaMarkt

Für den gleichen Zeitraum hat auch Amazon eine 3 Spiele für 49 Euro Aktion * ins Leben gerufen. Die Auswahl ist aber bei weitem nicht so gut, wie die von MediaMarkt.

MediaMarkt 3 Spiele für 49 Euro: Große Auswahl mit beliebten Titeln

Die Auswahl bei MediaMarkt kann sich sehen lassen. Für die PS5 stehen euch 55 Titel zur Auswahl, für die Nintendo Switch 37. Bei der Qualität der Spiele sollte es nicht schwerfallen, drei Titel zu finden, die noch in eurer Sammlung fehlen. Dabei könnt ihr zum Teil richtig Geld sparen, denn schon alleine Outcast - A New Beginning * kostet ohne die Aktion 60 Euro. Wandert das Spiel in euren Warenkorb, bekommt ihr quasi zwei Spiele gratis und spart noch zusätzlich weitere 10 Euro.

Wer mehrere Konsolen besitzt oder sich für die Aktion mit Freunden zusammen tun möchte, kann die Spiele auch nach Belieben mischen. Den Preisnachlass gibt es dann im Warenkorb, nachdem ihr drei Games ausgewählt habt, die in der Aktion enthalten sind.

Highlights für die PS5

Highlights für die Nintendo Switch

Amazon zieht mit 3 Spiele für 49 Euro Aktion nach

In Konkurrenz tritt Amazon nicht wirklich mit seiner mageren Auswahl an Spielen. Gerade einmal 24 Titel * gibt es aktuell für unterschiedlichen Konsolen. Für die PS5 könnt ihr nur aus vier statt 55 Spielen wählen. Neben Marvel’s Guardians of the Galaxy * und The Witcher 3: Wild Hunt *, gibt es noch The Quarry * und Biomutant *. Aber vielleicht findet der ein oder andere ja doch drei Spiele, die noch fehlen.

Die Aktion läuft auf allen Plattformen noch bis zum 12. August, doch zu lange zögern solltet ihr nicht, denn es gilt: Solange der Vorrat reicht. So ist das beliebte Spiel Overcooked: All You Can Eat für die PS5 bei MediaMarkt bereits ausverkauft.

