3 Stunden Gag-Feuerwerk bei Amazon Prime: Hier ist irgendwann alles ein einziger Fiebertraum

Eine Industrie der Reichen und Schönen. Ein Mann am Limit. Eine Mission: Die Rettung der Welt. Außerdem jede Menge Glitter, Brandbeschleuniger und Ben Stiller. Jetzt bei Amazon Prime.

Es gibt Ideen für Filmplots, die sehen auf dem Papier nach absolutem Irrsinn aus. Die Sorte Irrsinn, bei dem einem Regenbögen aus den Ohren laufen, es Glitzer regnet und sich generell alles sehr bizarr anfühlt. Und wenn man das richtige Team zusammenbekommt, wird auch der resultierende Film zu so einem Fiebertraum – aber auf gute Weise.

Bei Amazon Prime erwarten euch ab heute über drei Stunden an Lachmuskelattacken mit Superbösewichten, Ben Stiller, David Bowie und … Supermodels. Diese exzentrische Kombination an Zutaten – die übrigens ein fantastisches großes Ganzes ergeben – kann nur eines bedeuten: Zoolander. Und wenn wir schon dabei sind: Zoolander No. 2.

In den Zoolander-Filmen liegt die Zukunft der Welt in den Händen eines Supermodels

Derek Zoolander (Stiller) ist ein Ausnahmetalent, wenn es ums Modeln geht. Er sieht wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut aus. Er beherrscht den Laufsteg wie kaum ein anderer. Seine Posen und sein Gesicht haben neue Standards für Modemagazine geschaffen. Der Hellste ist er nicht, aber was macht das schon? Es könnte nicht besser laufen. Doch genau in dem Moment tritt ein neuer Konkurrent auf den Plan.

Hansel (Owen Wilson) scheint einfach in allem besser und beliebter zu sein als Derek. Es sieht fast so aus, als müsse er seine Model-Karriere an den Nagel hängen. Als ihm Modedesigner Mugatu (Will Ferrell) eine Möglichkeit bietet, noch einmal groß rauszukommen, ist er Feuer und Flamme. Was er nicht ahnt: Mugatu verfolgt Pläne, die die ganze Welt ins Verderben stürzen könnten.

So wird Derek in einen Kampf um die Weltherrschaft hineingezogen. Gemeinsam mit Journalistin Matilda (Christine Taylor) versucht er, eine globale Katastrophe zu verhindern.

In Zoolander No. 2 heißt es sowohl für Derek als auch für Hansel: Ruhestand. Die beiden haben sich aus der Modewelt zurückgezogen. Doch irgendwie ist ihnen das nicht vergönnt, denn wieder einmal lauert das Böse in der schillernden Welt der Mode – und wieder einmal gibt es eine große Verschwörung und böse Pläne, die es zu vereiteln gilt. Als Team.

Die Zoolander-Filme sind ein Meisterstück der absurden Unterhaltung, die auch Jahrzehnte später noch zünden

In einer Welt, die sich trotz allem noch nicht von Topmodel-Reality-TV trennen will und die dank Social Media immer noch absurder, oberflächlicher und künstlicher zu werden scheint, sind die Zoolander-Filme nach wie vor topaktuell. Das ist einerseits ganz schön bitter. Andererseits bedeutet es aber auch, dass das Double-Feature mit Derek und Hansel unfassbar unterhaltsam ist und die Gags weiterhin funktionieren.

Zoolander und Zoolander 2 scheuen sich glücklicherweise nicht, den Absurditätsregler auf Anschlag zu drehen. Und alle Beteiligten werfen alles, was sie haben, nach vorne, um sich zu 110 Prozent auf jede noch so surreale Situation einzulassen. Jede:r hier macht sich absolut lächerlich, und dieser Mut zum Nonsens ist ebenso erfrischend wie unterhaltsam.

Die Filme streuen schwarzen Humor und satirische Industriekritik über ihre kunterbunten Bilder wie Glitter. Verzieren physikalisch fragwürdige, dafür umso ästhetischere Szenen mit massenhaft Gags wie mit Pailletten. Schaffen Witze, ikonische Momente und erinnerungswürdige Charaktere für die Ewigkeit. Und machen für drei Stunden ganz einfach nur Spaß.

Wer diese geistige Auszeit dringend gebrauchen kann, kann Zoolander und Zoolander 2 jetzt bei Amazon Prime streamen.

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