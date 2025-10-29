3 Wochen vor Netflix-Start: So könnt ihr die ersten 5 Minuten vom Stranger Things-Finale vor allen anderen sehen

Das Stranger Things-Finale beginnt in wenigen Wochen auf Netflix. Fans können schon früher in die ersten fünf Minuten von Staffel 5 reinschauen.

Seit über dreieinhalb Jahren warten Stranger Things-Fans bereits auf das große Serienfinale bei Netflix. Nachdem die 4. Staffel des Netflix-Hits uns mit zahlreichen brennenden Fragen in lange Pause entlassen hat, wird in wenigen Wochen endlich das Ende für Elfie (Millie Bobby Brown) und Co. beim Streamer eingeläutet.

Wer es jetzt schon nicht mehr erwarten kann, darf sich über eine kleine Überraschung freuen. Denn die ersten fünf Minuten von Staffel 5 werden für ausgewählte Fans schon früher verfügbar sein. Wie ihr den Staffelauftakt vor allen anderen sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Die ersten 5 Minuten von Stranger Things Staffel 5: So könnt ihr die Vorschau sehen

Der erste Einblick in die Finalstaffel wird bei der Premiere von Stranger Things Staffel 5 zu sehen sein, welche am 7. November 2025 um 2:00 Uhr morgens deutscher Zeit live online streambar ist. Fans müssen sich vorher über diesen Link anmelden, um Zugang zum Stream zu erhalten.

Neben den ersten fünf Minuten von Staffel 5 erwartet Fans unter anderem ein Countdown mit interaktiven Spielen, Umfragen und Gewinnspiele, sowie Interviews mit dem Cast der Mystery-Serie auf dem roten Teppich.

Wann kommt Stranger Things Staffel 5 zu Netflix?

Lange müssen sich Fans danach nicht mehr gedulden, bis die 5. Staffel von Stranger Things bei Netflix startet. Das Finale wird in drei Teilen beim Streamer in folgendem Rhythmus veröffentlicht:

Teil 1 (Folge 1 - 4): 27. November 2025 , 2:00 Uhr morgens

, 2:00 Uhr morgens Teil 2 (Folge 5 - 7): 26. Dezember 2025 , 2:00 Uhr morgens

, 2:00 Uhr morgens Teil 3 (Folge 8): 1. Januar 2026, 2:00 Uhr morgens

Alle wichtigen Infos zu Stranger Things Staffel 5 könnt ihr bis dahin hier nachlesen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

