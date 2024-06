300 Euro sparen bei der besten Sonos Soundbar mit beeindruckendem Dolby Atmos – rüstet euer Heimkino passend zur EM auf

Baut euren Heimkinoklang flexibel aus mit den Soundsystemen von Sonos. Bei Amazon spart ihr 30 Prozent auf Soundbar, Subwoofer und Lautsprecher, welche euch mit bestem 3D-Sound versorgen.

Die EM steht in den Startlöchern und wir können uns auf spannende Spiele freuen. Damit die Stadion-Emotionen auch richtig zur Geltung kommen, könnt ihr euren TV mit der Sonos Arc Soundbar * koppeln, die euch mit erstklassigem Dolby Atmos Sound von allen Seiten versorgt. Bei Amazon spart ihr im befristeten Angebot über 300 Euro. Die Soundbar lässt sich mit weiteren reduzierten Sonos-Elementen zu einem umfangreichen Surround-Set ausbauen.

Sonos Arc Soundbar Deal Zu Amazon

Sonos Arc: Beeindruckender 3D-Sound und neuste Technologie

Insbesondere bei Filmen beeindruckt die Sonos Arc mit ihrem hochwertigen Klang und ist so bestens geeignet, um euer Heimkino auf die nächste Stufe zu heben. Die elf Treiber sorgen für erstklassigen 3D-Sound, kein Wunder, dass die Testseite hifi.de die Sonos Arc als beste Soundbar des Herstellers bezeichnet. Bei der Musikwiedergabe könnten es zwar weniger Effekte sein, dafür lässt der Heimkino-Sound kaum Wünsche offen.

Amazon Sonos Soundbar und Subwoofer

Richtig praktisch ist die Trueplay Technologie, mit der der Klang an die Raumakustik angepasst wird. Integrierte Mikrofone messen den Raum akustisch aus und passen so den Klang an, um den Sound optimal auf den Hörbereich abzustimmen.

Sonos Arc Soundbar: Schnelle Einrichtung und leichte Bedienung

Die 114 cm lange Soundbar lässt sich ganz einfach mit der benutzerfreundlichen Sonos App einrichten. Hierüber könnt ihr auch das Multiroom-Audio-Setup steuern. Denn habt ihr in mehreren Räumen Sonos-Geräte untergebracht, können die entweder synchron abgespielt werden oder in jedem Zimmer unterschiedliche Inhalte wiedergeben. Mithilfe von Sprachassistenten lässt sich die Sonos Arc auch ohne App steuern.

Ebenfalls im Angebot: Sonos Sub und Sonos Era 300

Um die Sonos Arc * in ein ganzes Surround-Set umzuwandeln, lässt sich die Soundbar mit den ebenfalls um 30 Prozent reduzierten Sonos Sub * und Sonos Era 300 * weiter ausbauen. Bei dem leistungsstarken Subwoofer spart ihr bei Amazon im Angebot 280 Euro. Der kabellose Sonos Sub kann frei im Raum platziert werden und verbessert die Klangtiefe und -dimension mit ordentlich Bass, der sich insbesondere bei Actionfilmen und Musik bemerkbar macht.

Mit den Sonos Era 300 Lautsprechern * könnt ihr den Raumklang eures Heimkino-Setups weiter verbessern. Insgesamt sind sechs Lautsprecher an der Front, den Seiten und auf der Oberseite verbaut. Schon für 347 Euro bekommt ihr den eleganten Speaker bei Amazon im Angebot.

Mit den hochwertigen Geräten von Sonos könnt ihr euer Heimkino-System flexibel ausbauen. Das hochpreisige Premium Equipment befindet sich dank der starken Rabatte auch in einem guten Preis-Leistungs-Bereich.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.