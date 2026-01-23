300 Minuten pure Spannung: Eine der besten Film-Trilogien kann man gerade komplett bei Amazon Prime streamen

Zwei Seiten. Gangster gegen Cops. Zwei Männer, gefangen zwischen den Fronten. Aus diesen Zutaten entsteht ein Gangster-Epos der Extraklasse, das ihr aktuell ganz einfach bei Amazon Prime ansehen könnt.

Das Leben eines Undercover-Ermittlers ist ein gefährliches. Die ständige Angst, enttarnt zu werden, spannt Figuren und Publikum gleichermaßen gemein auf die Folter. Doch was, wenn nicht nur eine Seite einen Mann beim Feind einschleust? Was passiert, wenn gleich zwei Spione gegeneinander antreten müssen?

Diese Frage stellt sich auf ebenso spannende wie menschlich erzählte Weise die Infernal Affairs-Reihe. Mit dieser könnt ihr euch aktuell bei Amazon Prime einen absolut epischen Gangster-Film-Marathon zu Gemüte führen. Dabei erlebt ihr eine Geschichte, die sogar einen der größten Regisseure Hollywoods inspirieren sollte.

Infernal Affairs bei Amazon Prime spielt zwei Undercover-Agenten auf nervenzerfetzende Weise gegeneinander aus

Yan (Tony Leung Chiu Wai) ist müde. Seit Jahren arbeitet er schon als Undercover-Agent für die Polizei und gibt sich als Gangster aus. Er ist dem Boss einer der größten Triaden Hongkongs so nahe wie möglich gekommen. Gemeinsam mit seinem Vorgesetzten (Anthony Wong) versucht er, ihn endlich zu Fall zu bringen. Eigentlich will er nur in sein altes Leben zurück, endlich ein normaler Mensch sein.

Ebenso erschöpft und getrieben ist Lau (Andy Lau). Er lechzt nach einer Machtposition bei der Polizei, nach einem eigenständigen Leben. Denn auch er ist in einer Rolle als Doppelagent gefangen – für ebenjenen Drogenboss, den Yan zur Strecke bringen soll. Als bei einem Einsatz klar wird, dass beide Seiten Spione beim jeweiligen Gegenspieler haben, beginnt eine fieberhafte Suche und ein interner Machtkampf mit tödlichen Folgen.



Im Gegensatz zu anderen Trilogien erzählt Infernal Affairs über epische 300 Minuten keine simple, stringente Geschichte. Der erste Teil lässt uns schockiert, mit offenem Mund und Fragen auf dem Herzen zurück. Infernal Affairs II - Abstieg in die achte Hölle widmet sich als Zwischenepisode der Jugend seiner beiden (Anti-)Helden, ehe Infernal Affairs III schließlich sämtliche Zeitstränge miteinander verwebt.

Die Infernal Affairs-Reihe ist so spannend, dass sie sogar Martin Scorsese inspirierte

Die Autoren Alan Mak und Felix Chong bauen absolut schnörkellos und brutal ehrlich eine grausame Spannung auf. Ausnahmslos jede Figur der Reihe hat dieselben Chancen, tödlich zu scheitern oder als Sieger aus allem hervorzugehen. Jeder hält das Schicksal des anderen in der Hand. Diese (un)menschlichen Beziehungen sind das Herz des Films, wie auch Andy Lau im Interview mit dem Hollywood Reporter feststellte.

Menschen und ihre Motivationen sind eine teuflische Angelegenheit. Der Grat zwischen Gut und Böse, Gefühlen und Gesetz, ja, zwischen Korruption und Gewissen ist gefährlich schmal. Das bildet Infernal Affairs gekonnt wie kaum ein Film ab und gibt uns deshalb bis zur letzten Sekunde keine Möglichkeit, den Lauf der Geschichte vorauszusehen. Infernal Affairs ist erschreckend, real – unberechenbar.

All diese Motive kommen Fans von Gangster-Großmeister Martin Scorsese vermutlich extrem bekannt vor. Kein Wunder: Das Gangster-Epos stand Pate für einen seiner beliebtesten Filme, Departed - Unter Feinden. Dieser spinnt aus den fürs Hongkong-Kino bekannten Bildern und Motiven eine amerikanisierte, ebenso grausam-spannende Geschichte, die noch Jahrzehnte nachhallen wird.

Wer sich also einmal wie Martin Scorsese ganz in den Bann einer nervenzerreißenden Gangster-Geschichte ziehen lassen will, kann das jetzt in Gänze im Streaming-Abo bei Amazon Prime.

