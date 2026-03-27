3000 Jahre altes Abenteuer-Epos geht bei Amazon Prime weiter: Es überrascht mit Herr der Ringe-Parallelen

Neue Folgen der biblischen Abenteuerserie von Amazon kommen heute auch regulär zu Prime Video. Sie spielt nicht in Mittelerde, aber hat doch überraschend viel mit Herr der Ringe gemeinsam.

Die Amazon MGM Studios-Serie Das Haus David hat epische Schlachten, verbotene Liebe, brüchige Allianzen und weise Männer mit langen Bärten. Allerdings spielt sie nicht in Middle-Earth wie Der Herr der Ringe, sondern Middle East, also im Nahen Osten etwa 1000 vor Christus.

Staffel 1 stellte uns Michael Iskander als biblische Figur David vor, den man vor allem für sein abenteuerliches Duell gegen den Riesen Goliath (Martyn Ford) kennt. Staffel 2 lief auch schon im letzten Jahr auf dem religiösen Wonder Project-Sender – ab dem heutigen Freitag, den 27. März ist sie auch im Abo von Amazon Prime Video verfügbar.

Das Haus David Staffel 2: Das biblische Abenteuer geht auf Amazon Prime Video weiter

In Staffel 2 von Das Haus David steht das Königreich Israel vor dem Zusammenbruch, während die Herrschaft von König Saul (Ali Suliman) bröckelt. Gleichzeitig schreitet der Hirte David auf seinen himmlisch vorherbestimmten Weg zum Krieger und Herrscher. Dabei wird er jedoch zwischen Loyalität und seinem Schicksal hin- und hergerissen.

Die neue Season von Das Haus David besteht, wie schon Staffel 1, aus acht Episoden. Laut Serienschöpfer Jon Erwin ist auch noch eine 3. und letzte Season geplant (via Forbes ): "Ich würde sagen, es gibt drei Staffeln – diese Staffel und die nächste – die den Aufstieg von David, die junge Geschichte, abschließen, und es gibt den späteren Teil seines Lebens."

Tatsächlich hatten Erwin und sein Team schon immer eine dreiteilige Kapitelstruktur im Hinterkopf: "Was wir machen, habe ich immer als Trilogie betrachtet, Staffel 2 ist die Mitte dieser Trilogie, Staffel 3 wird den Aufstieg dieser Figur fortsetzen und das wird dich zum späteren Teil seines Lebens bringen. Aber es gibt viele Geschichten zu erzählen. Er hat ein episches Leben geführt."

Die Dreharbeiten zu Das Haus David fanden bisher in Griechenland und Kalifornien statt. Bestellt wurde Staffel 3 noch nicht, also ruhig noch mal dafür beten, falls ihr Fans seid.

Und zu unserem jüngsten Seriengericht geht es hier entlang:

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