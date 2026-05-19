32 Jahre vor Fallout: Walton Goggins spielte in einer der größten Kultserien überhaupt mit und bereut es heute

Walton Goggins ist ein gefeierter Seriendarsteller. Einen seiner früheren Gastauftritte würde er aber gerne aus dem Fernsehgedächtnis löschen.

Im Jahr 1992 ergatterte Fallout-Hauptdarsteller Walton Goggins eine Gastrolle in der Kult-Serie Beverly Hills, 90210. Obwohl die Erfahrung damals ein Riesenereignis für ihn war, bittet er Fans heute, den Auftritt nicht anzuschauen.

In der Kultserie Beverly Hills 90210 war Goggins in einer Gastrolle zu sehen

Wie Far Out 2025 berichtete, gibt es Momente im (Schauspiel)leben von Walton Goggins, den ihr heute als Ghoul in Fallout kennt, die er lieber aus seinem Gedächtnis (und dem des Publikums) streichen würde. Beverly Hills, 90210 warf zwischen 1990 und 2000 einen Blick in das Leben wohlhabender Teenager.

Goggins spielte in Staffel 2, Folge 24 namens Nur nicht zu früh aufgeben (im Original: The Pit and the Pendulum) mit und fasste seinen Auftritt wie folgt zusammen:

Versuch gar nicht erst, dir das vorzustellen. Lass dir das nicht in den Kopf setzen. Das würde ich dir nicht zumuten wollen. Mike Muchin hieß er. Er war in ein oder zwei Szenen zu sehen, und er war auf einer Party mit Tori Spelling.

Auf Nachfrage hin, an was genau er sich erinnern könne, gab Goggins die leicht diffuse Antwort:

Ich habe wie eine Robbe gebellt.

Hier könnt ihr euch den unterhaltsamen Kurzauftritt ansehen:

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Für Goggins war sein Gastauftritt damals überwältigend

Obwohl Goggins Zuschauer:innen heute davon abrät, sich die Szene aus Beverly Hills 90210 anzuschauen, gab er rückblickend zu:

Die wohl größte Serie im ganzen Universum. Zwei Wochen nach dem Start der Serie trugen plötzlich alle Koteletten. Mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten und sie persönlich kennenzulernen, war ein popkulturelles Erlebnis, wie ich es bis dahin noch nie erlebt hatte.

Der Darsteller hatte zu diesem Zeitpunkt kleinere Nebenrollen in Shang-High Noon oder dem Fernsehfilm Mord ist ihr Hobby gespielt. Verständlich, dass ein Auftritt in einer Kultserie wie Beverly Hills, 90210 einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterließ.

Walton Goggins Durchbruch sollte mit seiner Hauptrolle in der Krimiserie The Shield kommen. Heutige Zuschauer:innen dürften ihn besonders als Ghoul aus Fallout kennen, wo er nasenlos durch die Postapokalypse streift.