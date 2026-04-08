33 Jahre alter Action-Thriller erobert plötzlich Netflix: Er war schon fast vergessen

Bei Netflix könnt ihr aktuell einen Action-Thriller mit Bruce Willis in der Hauptrolle entdecken, der oft unter den Tisch fällt, wenn es um die 1990er-Filme des Hollywood-Stars geht.

Wenige Schauspieler haben in ihrem Schaffen so viele ikonische Werke angehäuft wie Bruce Willis. Gerade in den 90ern war er unheimlich produktiv und brachte fast 30 Filme auf die große Leinwand, darunter Meilensteine wie Pulp Fiction und The Sixth Sense sowie die Sci-Fi-Trias 12 Monkeys, Das fünfte Element und Armageddon.

Für jeden Klassiker findet sich in Willis' Schaffen aber auch mindestens ein Film, der heute eher in Vergessenheit geraten ist, auch wenn er das nicht zwangsläufig verdient hat. Einer dieser Filme ist Tödliche Nähe, der nun bei Netflix neu entdeckt wird – aktuell steht er sogar auf Platz 3 in der Top 10 der beliebtesten Filme bei dem Streamer.

Bruce Willis spielt in dem Film Tom Hardy, aber nicht den, den ihr denkt.

Neu in den Netflix-Charts: Darum geht es in dem Action-Thriller Tödliche Nähe mit Bruce Willis

Mit dem bekannten Schauspieler hat der Tom Hardy aus Tödliche Nähe nichts zu tun. Willis' Figur ist ein Cop aus Pittsburgh, einer beschaulichen Stadt im Südwesten des US-Bundesstaates Pennsylvania. Hier passieren selten aufregende Dinge. Doch dann treibt plötzlich ein Serienkiller sein Unwesen und tötet mehrere Frauen.

Es herrschen Angst und Schrecken unter der Bevölkerung und Ausnahmezustand bei der Polizei. Nicht zuletzt kündigt der Killer seine Morde telefonisch direkt im Revier an. Ihn zu fassen, ist den Cops allerdings nicht gelungen. Hardy, ein Einzelgänger, hat dennoch einen Verdacht: Was ist, wenn der Killer aus den eigenen Reihen stammt?

Davon wollen seine Chefs allerdings nichts wissen. Hardy wird zur Wasserschutzpolizei strafversetzt. Fortan regiert der Alkohol sein Leben. Zwei Jahre später nehmen die Morde aber immer noch kein Ende. Dieses Mal befindet sich Hardys neue Partnerin und Geliebte Jo (Sarah Jessica Parker) im Visier des mysteriösen Killers.

Die Film-Top-10 bei Netflix (Stand: 8. April 2026)

Inszeniert wurde Tödliche Nähe von Rowdy Herrington, der für den Prügel-Klassiker Road House aus den 80ern bekannt ist. 1993 kam der Action-Thriller mit Bruce Willis ins Kino. 33 Jahre später erfreut er sich völlig unerwartet bei Netflix großer Beliebtheit. Wir dürfen gespannt sein, wie lange er sich in der Top 10 halten kann.

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