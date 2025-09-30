33 Jahre vor Tron Ares: So sah Jared Leto zu Beginn seiner Karriere aus

In Tron: Ares ist Jared Leto als Titelfigur zu sehen. Sein futuristischer Look steht sehr im Kontrast zu seinen ersten Auftritten auf einem Bildschirm – mit nacktem Oberkörper.

Als Musiker und Schauspieler ist Jared Leto bekannt dafür, sich mit Leidenschaft seinen Rollen zu widmen. Neben seinem Hang zum Method Acting ist er auch auf der Bühne sehr exzentrisch. Besonders für seine Rolle in Dallas Buyers Club wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit einem Oscar und einem Golden Globe.

Vom Fernsehdarsteller zum Rockstar und zur Hollywoodikone

In seinen ersten Jahren vor der Kamera spielte Jared Leto vor allem in Fernsehserien und TV-Filmen mit. Seine erste Rolle war die des Dexter in der kurzlebigen Sitcom Camp Wilder – Ein verrückter Haufen 1992. Für zwei Folgen war er darin zu sehen.

Mit Willkommen im Leben hatte er 1994 seine erste langlebigere Serienrolle, die ihm auch größere Bekanntheit verschaffte, bevor er 1995 seine ersten Schritte in Kinofilmen unternahm.



Es folgten Nebenrollen in Filmen wie Düstere Legenden und Fight Club, während seine Band 30 Seconds to Mars startete. 2000 konnte er schließlich mit Requiem for a Dream in seiner ersten Hauptrolle glänzen und erlangte größere Beachtung als gestandener Schauspieler.



Den nächsten wirklich großen Erfolg feierte er schließlich 2012. Nach einer zweijährigen Tour mit seiner Band konnte er für seine Rolle als Transfrau Rayon in Dallas Buyers Club seinen ersten Oscar und Golden Globe entgegennehmen.

2016 wurde Leto als Joker in Suicide Squad Teil des DCEU. Die Rolle verkörperte er in Zack Snyder's Justice League erneut. Seine Darstellung des ikonischen Bösewichts wurde wie Suicide Squad eher kontrovers aufgenommen.



Mit Blade Runner 2049 konnte er wieder einen großen Erfolg verbuchen. Darin war er als Unternehmer Niander Wallace zu sehen, der als Antagonist des Films fungierte. Mit Tron: Ares bleibt Leto in der Science Fiction und wird nun eine Hauptrolle in einem weiteren großen Franchise übernehmen.

Mehr zu Tron: Ares:

Tron: Ares läuft seit dem 9. Oktober 2025 in den deutschen Kinos. Es ist der bereits dritte Teil der ikonischen Science-Fiction-Reihe aus dem Hause Disney.